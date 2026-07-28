iOS 26.6 is uit en daarin zitten enorm veel oplossingen voor beveiligingsproblemen. Apple heeft er maar liefst 75 opgelost en sommigen hadden grote impact op iPhones. Hetzelfde geldt voor iPads (met iPadOS 26.6). Reden te meer om de update spoedig te downloaden op je toestel.

iOS 26.6

Het is niet zo dat er al zwaktes die nu zijn gefikst werden misbruikt, maar juist omdat er nu met deze update veel aandacht is voor de bugs, kan het slapende honden wakker maken en dat maakt het dus ten zeerste de moeite waard om te zorgen dat je iPhone de meest recente software heeft draaien. Het is een waslijst die Apple fixt , maar een paar opvallende fixes zijn onder andere dat MediaRemote een fout had, waardoor een app rootrechten kon krijgen.

Ook waren er kwetsbaarheden in Game Center, waardoor een kwaadaardige app uit zijn sandbox kon ontsnappen. Een kwetsbaarheid in ImageIO kon leiden tot het uitvoeren van willekeurige code bij het verwerken van een kwaadaardig geprepareerde afbeelding. En dan waren er ook nog drie kwetsbaarheden in SceneKit die konden leiden tot het uitvoeren van willekeurige code bij het verwerken van kwaadaardig geprepareerde bestanden. Zelfs in de Toegankelijkheidsopties ging een beveiligingsprobleem schuil: gevoelige gegevens werden via iPhone Mirroring blootgesteld aan iemand met fysieke toegang. En dit is ook best gek: door een fout in Contacten kon een app contacten toevoegen zonder toestemming van de gebruiker.

iPhone 18

Er zijn ook veel problemen met de kernel verholpen en dat was broodnodig, want het kon ervoor zorgen dat netwerkfilters werden omzeild en dat systemen zelfs onverwacht omvielen. WebKit heeft ook veel bugfixes ontvangen, want zonder die bugfixes was het mogelijk om te zien of een gebruiker een link had bezocht. Ook kon Safari worden gecrasht. Veel ellende die wordt opgelost, en dat is maar een deel ervan. Het voelt toch prettiger als je je telefoon hebt draaien op de nieuwste software, zodat je zo goed mogelijk beveiligd bent als dat qua updates kan.