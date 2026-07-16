Signal introduceert ondersteuning voor Android -tablets. Gebruikers met een tablet van merken als Samsung, Lenovo, Huawei of Xiaomi kunnen de privacyvriendelijke chat-app voortaan gebruiken, zowel als zelfstandig apparaat als gekoppeld aan een bestaand account.

Eindelijk verlossing van de iPad-beperking

Tot nu toe was tabletondersteuning binnen Signal beperkt tot de iPad; Android-tablets werden officieel niet ondersteund. Dat er iets aan zat te komen was al langer bekend: AboutSignal vond in augustus vorig jaar al de eerste verwijzingen naar Android-tablets in de broncode van de app, en kreeg in november een eerste voorproefje te zien.

Die functie is nu dus daadwerkelijk gelanceerd, zij het nog in bèta. Gebruikers kunnen hun Android-tablet instellen als los, zelfstandig apparaat, of koppelen aan een bestaand Signal-account op de telefoon. Bij dat laatste worden chats en berichten gesynchroniseerd tussen beide apparaten, zodat gesprekken op zowel telefoon als tablet toegankelijk zijn.

Zo koppel je een Android-tablet aan je account

Zodra de functie via Google Play beschikbaar is, verloopt het instellen in een paar stappen. Na installatie vanuit de Play Store kies je op het welkomstscherm om de tablet als zelfstandig apparaat te registreren met een telefoonnummer, of om 'm te koppelen aan een bestaand account via het menu. Koppelen gaat vervolgens via een QR-code: op de telefoon open je Instellingen, Gekoppelde apparaten, Nieuw apparaat koppelen, en scan je de code die op de tablet verschijnt. Daarna kies je of je de volledige chatgeschiedenis wilt meenemen naar het nieuwe apparaat.

Net als de rest van Signal blijft ook dit synchronisatieproces end-to-end versleuteld, ook tijdens het overzetten van berichten en chatgeschiedenis.

Aangepaste interface met split-screen

Voor de tabletversie heeft Signal een nieuwe interface gebouwd met een gesplitste schermweergave: de chatlijst staat links, de actieve chat rechts. Die indeling werkt het best in landschapsmodus; of split-screen ook in portretmodus beschikbaar is, hangt af van de schermafmetingen en eventueel aangepaste tekstgrootte of zoomniveau in de Android-instellingen.

Gebruikers kunnen de verdeling van het scherm zelf aanpassen door de middelste balk te verslepen: helemaal naar links voor een schermvullende chat, naar rechts voor een schermvullende chatlijst.

Beschikbaarheid

De Android-tabletondersteuning zit nu in bètaversie 8.20 van Signal voor Android. Na de bètaperiode wordt de functie via Google Play uitgerold naar alle gebruikers met een compatibele Android-tablet.

Met dank aan AboutSignal voor de screenshots en early access-informatie.