



Deze telefoon zou volgens Samsung dan ook niet in de doos met kapotte telefoons hoeven te belanden. In ieder geval wordt het design van Samsungs nieuwe klaptelefoon even flink in het zonnetje gezet. We zien naast de telefoon overigens nog een andere gadget die Samsung gaat aankondigen: de Galaxy Watch Ultra 2.

In de teaser zien we dat Spidey aardig wat telefoons heeft versleten en dat is met al dat webshooten, slingeren en vechten natuurlijk niet zo gek. Maar of dat ook met zijn nieuwe telefoon gebeurt? De Samsung Galaxy Z Flip 8 heeft een nieuw scherm dat veel steviger is. Ook kun je hem talloze keren open- en dichtklappen zonder dat hij stukgaat.