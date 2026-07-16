Merken betalen goudgeld om in films voorbij te komen. Dat kennen we vooral van automerken, maar de techwereld kan er ook wat van. Het meest recente voorbeeld is Samsung
, dat met zijn nog aan te kondigen Samsung Galaxy Z Fold 8 alvast in de nieuwe Spider-Man: Brand New Day-teaser voorbij komt.
In de teaser zien we dat Spidey aardig wat telefoons heeft versleten en dat is met al dat webshooten, slingeren en vechten natuurlijk niet zo gek. Maar of dat ook met zijn nieuwe telefoon gebeurt? De Samsung Galaxy Z Flip 8 heeft een nieuw scherm dat veel steviger is. Ook kun je hem talloze keren open- en dichtklappen zonder dat hij stukgaat.
Deze telefoon zou volgens Samsung dan ook niet in de doos met kapotte telefoons hoeven te belanden. In ieder geval wordt het design van Samsungs nieuwe klaptelefoon even flink in het zonnetje gezet. We zien naast de telefoon overigens nog een andere gadget die Samsung gaat aankondigen: de Galaxy Watch Ultra 2.
En dat duurt niet lang meer. De verwachting is dat Samsung twee smartwatches
en drie telefoons aankondigt tijdens Galaxy Unpacked, dat op 22 juli in Londen plaatsvindt. Een van die klaptelefoons is de opvolger van die van vorig jaar, maar het grote nieuwe ding is de kortere vouwtelefoon met extra breed scherm. Die wordt ook wel de Wide genoemd in geruchten en zal waarschijnlijk qua specificaties veel overeenkomsten hebben met de bekende Fold.
Er wordt een nieuwe camera verwacht in de bekende Fold
, en dus de nieuwe schermtechniek. Verder is het afwachten in hoeverre het toestel verschilt van zijn voorganger, dat wel een heel goed toestel was, mede door de toevoeging van Ultra-camera’s.