Samsung heeft gisteren zijn nieuwe middenklassesmartphone aangekondigd, de Samsung Galaxy A27. Opvallend genoeg kent de telefoon enkele verbeteringen ten opzichte van voorganger A26, maar ook gaan enkele aspecten er op achteruit.

Veel details waren er al over de Galaxy A27. Dat komt omdat Samsung zelf eerder dit jaar al de productpagina van de smartphone online had gezet, waarop de specificaties al te zien waren. Nu is de smartphone in ieder geval officieel onthuld.

De Galaxy A2x-serie valt onder de populairste smartphonelijn van Samsung. Dat komt omdat ze relatief betaalbaar zijn ten opzichte van andere smartphones. De prijs van de A27 is nog niet bekend, maar de A26 kostte vorig jaar 299 euro. Sommige webshops melden al een prijs van 349 euro voor de A27, dus mogelijk is er een prijsstijging van 50 euro. Dit is echter nog niet officieel bevestigd.

Beter scherm en andere chip

De Galaxy A27 heeft een Super Amoled-scherm van 6,7 inch en een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dus dat de smartphone hetzelfde schermformaat krijgt als meerdere duurdere Galaxy-toestellen. Dit is dan ook een duidelijke verbetering.

In eerdere modellen werd de Exynos-chip gebruikt om de smartphone draaiende te houden. Deze wordt in de A27 vervangen voor de Sanpdragon 6 Gen 3 van Qualcomm. Samsung claimt dat dit betere prestaties en een lager energieverbruik oplevert. In de praktijk zal het echter geen fors verschil zijn. Verder kun je maximaal 256 GB aan opslagruimte verwachten, al kan dit altijd verder uitgebreid worden met een microSD-kaart.

Nieuw ontwerp en veranderingen aan de camera’s

Het vernieuwde ontwerp is ook het vermelden waard. De U-vormige notch bovenaan het scherm is verwijderd. In plaats daarvan zit er nu bovenin in het midden een cameragat. De randen rondom de smartphone zijn daarnaast ook iets smaller. Dit alles geeft het toestel een moderner uiterlijk dan de voorgaande Samsung Galaxy A-telefoons.

Er zitten aan de achterkant van de telefoons drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. De ultragroothoeklans heeft opvallend genoeg een downgrade gehad: die heeft niet langer meer een 8 megapixelsensor, maar een 5. Tot slot is er een macrocamera van 2 megapixel. De selfiecamera aan de voorkant heeft 12 megapixel en ondersteunt ook video’s in 4K.

Awesome Intelligence

Bij de aankondiging benadrukte Samsung veelvuldig wat het bedrijf zelf ‘Awesome Intelligence’ noemt. Denk aan slimme functies zoals AI-assistentie bij het zoeken en ‘Circle to Search’. Dat laatste houdt in dat je alles wat je op scherm ziet kunt omcirkelen, waar vervolgens informatie over opgezocht wordt. Ook bij het bewerken van foto’s zijn er diverse AI-functies.

Niet meer waterproof, wel lange ondersteuning

Nog een opvallende downgrade: de behuizing heeft een IP64-rating gekregen. Dat betekent dat de smartphone even stofdicht is als de A26, maar niet zo waterbestending. De A27 kan dan ook niet onder water gehouden worden – alleen spetters overleeft hij.

Positief is dat er flink lange ondersteuning voor de Galaxy A27 wordt beloofd. Samsung wil zes jaar aan Android- en beveiligingsupdates uit blijven rollen voor de smartphone.De A27 draait op release op Android 16.

Wanneer komt de Samsung Galaxy A27 uit?

Dan de releasedatum nog: de Galaxy A27 is vanaf 3 juli verkrijgbaar, maar wel in selecte regio's - mogelijk komt hij hier dus iets later uit. Hij wordt geleverd in de kleuren zwart, blauw, lichtroze en lichtgroen. Zoals gezegd zijn officiële prijzen op moment van schrijven nog niet aangekondigd, maar de eerste winkels vermelden een prijs van 349 euro.