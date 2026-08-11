Er gaan al jaren geruchten over een iPhone die volledig uit glas bestaat, ook de achterkant van het toestel. Het lijkt er nu echter op dat deze nieuwe iPhone er toch niet komt.

Reguliere iPhones – en eigenlijk zo’n beetje alle smartphones, op vouwbare exemplaren na – hebben alleen aan één kant glas zitten, bovenop het scherm. De zijkanten en achterkant zijn van andere materialen gemaakt en dan ook niet doorzichtig. Toch dromen sommige fans van een toekomst waarin een iPhone bestaat die aan alle kanten uit glas bestaat.

Patent wees op een mogelijkheid

Die droom leek bijna werkelijkheid te worden. Al in 2019 legde Apple een patent vast voor een elektrisch apparaat dat aan zes kanten bedekt is met glas – de voor- en achterkant en de zijkanten dus. Het apparaat leek qua beschrijving erg op een iPhone, en de hoop was dan ook dat Apple hier aan werkte.

Het lijkt er op dat Apple ook daadwerkelijk experimenteerde met deze mogelijkheid. Volgens het patent zouden de app-icoontjes en andere informatie gewoon op de voorkant zichtbaar zijn – net zoals bij reguliere smartphones – maar het feit dat de achterkant ook van glas zou zijn, bood interessante mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vermelding dat de persoon aan het bellen was, om aan de buitenwereld te tonen dat je niet gestoord kon worden.

Plannen zijn gewijzigd

Volgens recentere geruchten moest deze volledig glazen iPhone in het najaar van 2027 uitkomen om het twintigjarige bestaan van de smartphone te vieren. Dat zou wel met een fiks prijskaartje komen – de geruchten spraken van 2060 dollar. Het plan was om daarna deze glazen versie van de iPhone vaker uit te brengen, als duurdere varianten op de iPhone Pro en Pro Max.

Die plannen lijken nu gewijzigd. Barron’s meldt dat Jefferies-analist Edison Lee heeft vernomen dat de ontwikkeling van het product is gestopt bij Apple. Blijkbaar zouden er bij productietests teveel exemplaren kuren vertonen, al is niet duidelijk om wat voor kuren het precies gaat. Kortom: Apple zou het apparaat niet consistent werkend genoeg krijgen.

De toekomst is er nog niet

De volledig glazen iPhone-droom lijkt voorlopig dus dood. In sciencefictionmedia zien we wel vaker smartphones die aan alle kanten van glas zijn bedekt, en dat ziet er altijd lekker futuristisch uit. Het had dan ook leuk geweest als we die optie hadden gekregen om te ervaren hoe het is om in de toekomst te leven, maar voor nu moeten we daar voorlopig waarschijnlijk nog op wachten. Helaas.