Het is een van de grote ergernissen in de trein: mensen die keihard muziek spelen. Of, misschien nog wel erger, mensen die social media scrollen met het geluid aan. De domme muziekjes, het gepraat en dan vooral telkens die wissel: het is behoorlijk irritant. Toch is het misschien straks helemaal niet zo irritant meer. En niet omdat er een oplossing voor komt.

TikTok-video's kijken in de trein

Ten eerste is er natuurlijk wat aan te doen als je last hebt van iemand die zijn TikTok -video’s graag zonder oordopjes kijkt in het OV: zelf oordopjes indoen. Vooral in-ears met goede noisecancelling kunnen je helpen tegen je ergernis. Toch is er een andere reden waarom we denken dat het straks niet meer zo irritant is. Straks ben je er namelijk waarschijnlijk aan gewend.

Steeds meer mensen gebruiken smartphones, steeds meer mensen gebruiken data en ook nog eens in steeds grotere hoeveelheden. Het is dus niet zo gek dat er ook wel eens mensen zijn die dat gebruiken in het openbaar vervoer. Waar je alleen zou denken dat het niet zo ‘cool’ is dat iemand blijkbaar geeneens noisecancelling oordopjes kan betalen, daar is toch misschien iets anders aan de hand.

Het hardop spelen van dingen op de smartphone is namelijk niet alleen maar een manier om asociaal en irritant te zijn. Aan de BBC stelt een expert dat het namelijk ook een manier is voor mensen om zichzelf te uiten. Bovendien is het ook weer niet helemaal nieuw, dat mensen hardop iets afspelen. De boombox van vroeger werd daar ook vaak voor gebruikt. En bedenk ook dat het vroeger als heel asociaal werd gezien als je een telefoon op tafel legde in een restaurant: laat staan hem op te nemen als je werd gebeld. Inmiddels is dat compleet anders en vinden mensen het in veel gevallen helemaal niet meer zo vreemd. Sterker nog, de telefoon is bijna een soort tafelgenoot die gewoon deelneemt aan het gesprek.

Waarschijnlijk wennen we eraan

En zo zien veel jongeren het ook in het openbaar vervoer: de trein is een soort medereiziger die de treinreis aangenamer kan maken. Alleen ja, in veel gevallen voelt het misschien nog niet zo aangenaam. Nog niet, want waarschijnlijk wennen we eraan. We vinden op dit moment dat er bepaalde dingen bij een treinrit horen, zoals het geluid van het spoor, van de conducteur die iets omroept en misschien wat geroezemoes. Maar misschien moeten we onze verwachting bijstellen: hoort het geluid van smartphones er nu eenmaal bij. De kans is aanwezig dat het daar wel naartoe gaat. We zijn er ook ooit aan gewend geraakt dat er geen coupe’s meer zijn waar je kan roken: nu zouden we iemand heel vreemd aankijken als hij in de trein een sigaret opstak.

Misschien is het dus stiekem niet irritant, maar doodgewoon: je bent er gewoon nog niet aan gewend. En misschien duurt dat wennen nog heel lang, en misschien is het wel niet nodig en komen er bijvoorbeeld strengere regels voor dit soort gedrag, maar het lijkt dus wel de kant op te gaan van de hardop-smartphonegebruikers. En voor al die anderen geldt waarschijnlijk dat ze in de toekomst gewoon op zoek moeten blijven gaan naar de stiltecoupe.