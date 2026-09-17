We communiceren de hele dag door op WhatsApp en soms wil je niet per se iets zeggen met woorden, maar liever met beelden. Dan kun je een sticker gebruiken, maar een gifje is net even leuker: die beweegt namelijk ook. Bovendien zijn er verschillende beroemde gifjes die de meeste mensen vrijwel meteen begrijpen. We noemen er 6.

Homer gaat de heg in

Dit is een van onze favorieten, omdat je hem op verschillende momenten kunt gebruiken. Hij is van toepassing op ongemakkelijke situaties. In een groepsgesprek is dat bijvoorbeeld wanneer iemand ruzie met een ander zoekt, maar in een 1-op-1-gesprek kun je hem goed inzetten als je iets hebt gezegd waarvan je achteraf denkt dat het toch niet zo handig was, of erger nog: dat die ander compleet negeert. Zoek op Homer tussen de gifjes en hij popt vanzelf op.

White guy blinking

Heeft iemand iets gezegd waar je even van schrikt, dan kun je dat met een gifje iets minder ongemakkelijk maken. De white guy blinking is er eentje die je kunt gebruiken als je heel verbaasd bent over wat iemand anders zegt. Doorgaans wordt dit wel vrij positief bedoeld.

Michael Scott die no god please no roept

Je kent het wel: je baas heeft iets bedacht en daardoor worden jouw plannen om zeep geholpen. Of HR bedenkt dat jullie personeelsuitje vooral niet naar iets leuks moet gaan, maar naar iets wat echt niet bij jullie leeftijd past. Michael Scott die no, god please no roept is daar een geweldige gif op, omdat hij laat zien dat je het ergens echt niet mee eens bent, zonder dat het heel onvriendelijk overkomt.

Leonardo DiCaprio die proost doet

Het is ook nog eens uit een van de favo films van de schrijver van dit artikel, maar dat is niet de enige reden om deze Leo DiCaprio-meme uit The Great Gatsby te waarderen. Het is een lekker ruim inzetbare gif en daar houden we van. Of je vriendinnen nou hardop nadenken over welke cocktails er op jullie komende borrel worden gemaakt, of je een soort van: 'succes daarmee, ik ga je niet helpen' wil zeggen: Leo proost erop los in deze gif. Hij kan worden gebruikt bij verjaardagen en andere feestelijke mededelingen maar dus ook gewoon als je voor de fun alvast een feestje wil hypen.

John Travolta die de weg kwijt is

Confused Travolta is de gif waarbij Travolta in Pulp Fiction speelt en even de weg kwijt lijkt te zijn. Een ideaal exemplaar voor als iemand in raadsels praat en je het gesprek niet kan volgen, maar ook om aan te geven dat het gesprek je iets te diep gaat.

Kayode Ewumi als de Roll Safe-denkende man

'Ik snap je' of 'Mijn idee is briljant': dat is wat je uitstraalt met de gif van Kayode Ewumi als jongeman die doet alsof hij iedereen te slim af is. Of dat ook echt is natuurlijk. In ieder geval is dit een soort 'I got you'-achtige gif die op die manier oo k door veel gebruiwen wordt gebrouwdk