Twee schermen, één doorlopende ervaring

De iPhone Duo combineert een binnenscherm van 7,6 inch met een buitenscherm van 5,4 inch, beide uitgevoerd als Super Retina XDR-schermen. Dichtgevouwen biedt het buitenscherm 90 procent van het schermoppervlak van de iPhone 18 Pro in een compact, zakvriendelijk formaat. Opengeklapt is het binnenscherm zelfs 50 procent groter dan dat van de iPhone 18 Pro Max. Beide schermen delen dezelfde beeldverhouding, zodat content proportioneel meeschaalt en de ervaring naadloos aanvoelt, of het toestel nu open of dicht is. Een nano-textuurlaag vermindert glans en reflectie, geeft het scherm een matte afwerking en maakt de vouw in het scherm minder zichtbaar. Beide schermen ondersteunen ProMotion, Always On en een piekhelderheid van 3.000 nits buitenshuis. Later dit jaar krijgt de iPhone Duo ook ondersteuning voor de Apple Pencil met USB-C, waarmee gebruikers op beide schermen kunnen aantekenen, schetsen of documenten kunnen markeren.

Touch ID is verwerkt in de zijknop, zodat ontgrendelen zowel open als dicht op dezelfde manier werkt; Face ID ontbreekt. Gebruikers kunnen het toestel ook ontgrendelen met hun Apple Watch. Camera Control zorgt voor snelle toegang tot de camera, inclusief de nieuwe Siri Camera-modus, waarmee Siri kan "zien" wat de gebruiker ziet om vragen te beantwoorden of acties uit te voeren.

John Ternus, CEO van Apple, licht de betekenis van het toestel toe: "iPhone Duo is de meest transformatieve verandering aan de iPhone sinds het origineel. Met een volledig nieuw design en intuïtieve ervaringen laat het zien wat mogelijk is wanneer hardware en software samen worden ontworpen, en herdefinieert het wat het betekent om een vouwbare telefoon te gebruiken."

Titanium behuizing en versterkt scherm

Voor de duurzaamheid koos Apple voor een behuizing van grade 5-titanium met een spiegelglans-afwerking en een 3D-geprinte scharnierkap met een contrasterende, mat gestraalde finish. Ceramic Shield beschermt de achterkant, terwijl Ceramic Shield 2 op de voorkant drie keer beter bestand is tegen krassen dan de vorige generatie. Het toestel is spat-, water- en stofbestendig met een IP68-classificatie. De scharnier bestaat uit meer dan honderd onderdelen die zorgen voor een vloeiende, stevige beweging en ondersteuning bieden in het midden van het scherm. Intern versterken supportribben de constructie, terwijl antennesplitsingen met keramische vezelinzetstukken de stijfheid van het frame vergroten.

Het binnenscherm zelf is voorzien van een krasbestendige coating en een nano-getextureerde beschermlaag van een speciaal polymeer dat tot 40 procent stijver is dan vergelijkbare materialen in de industrie. Hooggesterkt glas zit boven en onder het vouwbare scherm, met speciale lijmlagen die de lagen langs elkaar laten glijden zoals de pagina's van een boek, wat spanning bij het vouwen vermindert. Een titanium plaat aan de onderkant verhoogt de duurzaamheid verder.

Camerasysteem met nieuwe mogelijkheden dankzij het vouwontwerp

De iPhone Duo is uitgerust met een 48MP Fusion Hoofdcamera waarmee scherpe foto's tot 48 megapixel gemaakt kunnen worden zonder sluitervertraging, een standaardresolutie van 24 megapixel voor een goede balans tussen kwaliteit en bestandsgrootte, en een geïntegreerde optische 2x telelens. Een nieuwe computational imaging pipeline zorgt voor scherpere details, terwijl een grote sensor, een snel diafragma en sensor-shift optische beeldstabilisatie de camera sterk maken bij weinig licht. De 48MP Fusion Ultra Wide-camera, gelijk aan die van de iPhone 18 Pro-modellen, maakt groothoekopnames en macrofotografie mogelijk. De Center Stage-camera aan de voorkant kan automatisch foto's en video's in elke oriëntatie maken, zodat gebruikers niet handmatig hoeven te draaien voor een landschapsselfie. Onder het binnenscherm zit een nieuwe, verzonken FaceTime-camera die verbinding mogelijk maakt zowel wanneer het toestel volledig open is als wanneer het rechtop staat voor handsfree gesprekken.

Het vouwbare ontwerp met twee schermen maakt bovendien camerafuncties mogelijk die op geen andere iPhone bestaan. Met Smart Take legt on-device AI op de A20 Pro automatisch een foto vast op het moment dat onderwerpen poseren, zodat niemand meer buiten beeld valt door achter de camera te staan. Duo Preview toont een live voorvertoning op het buitenscherm, zodat het onderwerp de eigen pose en framing kan controleren. Kid Cue speelt animaties van Peanuts af op het buitenscherm om de aandacht van kinderen te trekken tijdens het fotograferen, en Duo FaceTime laat mensen die bij de gebruiker aanwezig zijn meedoen aan een videogesprek via het buitenscherm, zodat niet iedereen om één toestel heen hoeft te staan.

Op videogebied ondersteunt de hoofdcamera 4K-opnames met 120 beelden per seconde in Dolby Vision, wat mooie slowmotion-effecten mogelijk maakt door de afspeelsnelheid achteraf aan te passen. Cinematic-effecten zijn nu ook achteraf toepasbaar tot 60 beelden per seconde, en Audio Mix krijgt nieuwe algoritmes voor hogere stemkwaliteit en de mogelijkheid om muziek te isoleren. De timelapse-modus ondersteunt 4K in Dolby Vision HDR, en dankzij het vouwontwerp kan het toestel rechtop worden neergezet zonder statief voor langere video-opnames.

iOS 27 herontworpen voor het vouwbare formaat

iOS 27 is speciaal aangepast aan de iPhone Duo. Bedieningselementen op het vergrendelscherm, het dock op het startscherm en app-navigatie verschuizen naar de zijkant om verticale ruimte vrij te maken voor content. Wanneer het toestel open is, toont het display twee startschermpagina's met een verticaal scrollende Today View aan de linkerkant. De statusbalk krijgt een rond, flexibel systeem dat in de hoek van het scherm past en informatie zoals wifi, signaalsterkte en batterij toont. Ook de Dynamic Island is herontworpen om verticaal langs de zijkant van beide schermen te passen. Content past zich automatisch aan wanneer het toestel wordt gevouwen, gedraaid of omgeklapt.

De grotere schermruimte maakt bovendien nieuwe multitasking-functies mogelijk. Met Split View kunnen voor het eerst op een iPhone twee apps naast elkaar worden geopend, twee vensters van dezelfde app tegelijk (bijvoorbeeld voor prijsvergelijking in Safari), of een gesprek met Siri AI aan één kant terwijl aan de andere kant content wordt bekeken. Ontwikkelaars kunnen hun apps aanpassen via nieuwe API's, en apps als Netflix, Zoom en Slack maken al gebruik van het vouwontwerp. Ook StandBy krijgt een grote update: het toestel kan op beide schermen in StandBy-modus komen, zelfs zonder op te laden, en fungeert dan als fotolijst, widget-hub of klok, met nieuwe Calendar- en Weather-schermen naast de bestaande Clock- en Modular-schermen.

Siri AI en de nieuwste Apple Intelligence

De iPhone Duo krijgt als eerste toegang tot Siri AI, een volledig nieuwe versie van Siri die als bèta uitrolt met iOS 27. Siri AI kan persoonlijke context gebruiken om zaken terug te vinden in berichten, e-mails en foto's, houdt rekening met wat er op het scherm gebeurt om daar actie op te ondernemen, en beantwoordt vragen over vrijwel elk onderwerp. Gebruikers kunnen ook tekst laten schrijven door simpelweg te beschrijven wat ze nodig hebben, en eerdere gesprekken zijn terug te vinden in de nieuwe Siri-app, met gespreksgeschiedenis die privé wordt gesynchroniseerd via iCloud.

Apple Intelligence maakt daarnaast apps slimmer: met Spatial Reframing, Extend en een verbeterde Clean Up kan de compositie van een foto achteraf worden aangepast, Image Playground genereert fotorealistische beelden, en de aankomende ondersteuning voor de SynthID-standaard helpt gebruikers AI-gegenereerde of bewerkte afbeeldingen te herkennen. In Safari waarschuwt Notify Me wanneer een pagina verandert, bijvoorbeeld bij een prijsdaling of nieuwe voorraad. Apple benadrukt dat verwerking op het toestel zelf gebeurt en dat Private Cloud Compute dezelfde privacywaarborgen naar de cloud brengt.

A20 Pro-chip en dubbele batterij

De iPhone Duo draait op de A20 Pro, dezelfde chip als in de iPhone 18 Pro-modellen, gecombineerd met een geavanceerd thermisch systeem. Dat levert tot 35 procent betere sustained performance op dan de iPhone 17 Pro. Een nieuw chippakket, geïnspireerd op de M-serie chips van Apple, verbindt de A20 Pro rechtstreeks met een op maat gemaakte dampkamer. De 6-core CPU is tot 20 procent sneller dan de A19 Pro, de 7-core GPU tot 40 procent sneller en energiezuiniger, en de nieuwe Dual 16-core Neural Engine levert dubbele rekenkracht voor on-device AI-modellen. Ook krijgt de chip 50 procent meer geheugenbandbreedte en is hij gebouwd op de nieuwste 2-nanometertechnologie.

Voor de batterij koos Apple voor een dubbele architectuur, met één batterij aan elke kant van het toestel die door slimme energiebalancering samen als één geheel functioneren. Dat levert tot 31 uur videoweergave op via het binnenscherm, tot 44 uur via het buitenscherm, en tot 24 uur gebruik bij gelijk gebruik van beide schermen. Opladen via kabel brengt de batterij in ongeveer 20 minuten naar 50 procent, draadloos via MagSafe of Qi2 duurt dat ongeveer 30 minuten.

Alleen eSIM

De iPhone Duo is wereldwijd uitsluitend uitgerust met eSIM, wat interne ruimte bespaart voor extra batterijcapaciteit. Met iOS 27 komt ook iPhone Handoff, waarmee gebruikers met een ondersteunende provider kunnen wisselen tussen twee iPhones met hetzelfde nummer; bij lancering werkt dit met T-Mobile in de VS en Telekom in Duitsland. De N1-chip verzorgt wifi 7, Bluetooth 6 en Thread, terwijl de nieuwe C2-modem AI-gestuurde verbeteringen aan mobiele verbindingen toevoegt en nu ook mmWave ondersteunt in de VS.

Prijs en beschikbaarheid

De iPhone Duo is verkrijgbaar in de kleuren star white en night sky, met opslagcapaciteiten van 256 GB tot 2 TB. De adviesprijs begint bij € 2339,-. Pre-orders starten op vrijdag 16 oktober, met levering vanaf vrijdag 23 oktober in meer dan zeventig landen. Sindsdien komt het toestel op 30 oktober beschikbaar in nog 28 andere landen en regio's.

Met de iPhone Duo zet Apple voor het eerst in de geschiedenis van het toestel in op een vouwbaar ontwerp, en combineert daarbij hardware en software op een manier die het bedrijf zelf als de grootste verandering sinds de originele iPhone omschrijft.