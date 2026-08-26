Apple heeft aangekondigd wanneer het zijn nieuwe iPhones zal aankondigen. Het techmerk heeft op woensdag 9 september zijn nieuwe Apple Event gepland. Het techbedrijf uit Cupertino kondigt er geen iPhone 18 aan , maar wel Pro-modellen, zo gonsen de geruchten. Maar wat het meest bijzonder wordt, is dat dit waarschijnlijk het Apple Event is waar de eerste vouwbare iPhone zijn opwachting maakt.

Vouwbare iPhone



Het Apple Event belooft sowieso een vrij nieuwe ervaring te worden, want voor het eerst is het de nieuwe CEO van Apple, Greg Joswiak, die zowel de aankondiging als de presentatie op zich neemt, nu hij het stokje van Tim Cook heeft overgenomen. Het is dus op meerdere manieren een evenement waar reikhalzend -en vol nieuwsgierigheid- naar wordt uitgekeken. Joswiak plaatste het op X met de mededeling: "Surprise and shine!" Iets wat zich niet makkelijk naar het Nederlands laat vertalen, maar neerkomt op dat Apple van plan is om te glinsteren, te stralen en te verrassen, als we het zo mogen omschrijven.

Er wordt in ieder geval geen referentie gemaakt naar iets vouwen of openklappen, dus het is de vraag of de verrassing dan is dat er een nieuwe vormfactor voor de iPhone komt, of dat de verrassing is dat die er juist nog even niet komt en er misschien iets heel anders op poten staat. Het duurt niet lang meer voor we het weten: op 9 september, naar alle waarschijnlijkheid 19:00 uur Nederlandse tijd, leren we wat de Apple voor de wereld in petto heeft.