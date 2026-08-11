Het Nederlandse smartphonemerk Fairphone staat op het punt een nieuw model te onthullen: de Fairphone 6 Plus. De eerste details en het uiterlijk zijn inmiddels gelekt.

Fairphone staat er om bekend dat ze de meest duurzame smartphones ter wereld willen leveren. Niet alleen zijn de smartphones van het merk gemaakt van gerecyclede materialen, het is ook erg gemakkelijk om ze zelf te repareren. Je kunt bijvoorbeeld het scherm of de batterij simpel vervangen. Ook leggen ze de nadruk op veilig gebruik, bijvoorbeeld via het meegeleverde ChatLicense , waarmee kinderen verantwoord kunnen omgaan met hun eerste smartphone

Specificaties en prijs

Nu staan we aan de vooravond van de onthulling van een nieuw model: de Fairphone 6 Plus. Deze zal qua uiterlijk nauwelijks verschillen van de bestaande Fairphone 6. Daarbij is bekend dat er drie kleuren beschikbaar komen: het zwarte Horizon Black, het blauwe Cobalt Blue en het groene Forest Green. Het uiterlijk van de smartphone lekte onlangs via Nieuwe Mobiel

Daarbij heeft Dealabs de specificaties van de op Android 16 draaiende smartphone gelekt. Duidelijk is dat de Fairphone 6 Plus draait op de Snapdragon 7s Gen 4-chip, ten opzichte van de Gen 3-versie in de huidige Fairphone 6. Ook het werkgeheugen gaat omhoog: van 8 GB naar 12 GB – erg fijn voor zwaar telefoongebruik, bijvoorbeeld wanneer er van AI gebruik wordt gemaakt. Qua opslag kunnen we 256 GB verwachten, al kan dit wel uitgebreid worden met een microSD-kaart.

Het oledscherm van 6,31 inch heeft een resolutie van 1116 bij 2484 pixels. Dankzij Gorilla Glass 7i blijft het scherm beschermd. De IP55-certificering zorgt er voor dat het toestel beschermd is tegen stof en waterstralen, maar hij is dus niet volledig stof- en waterdicht.

Verder blijft de smartphone gelijk aan de bestaande Fairphone 6. Denk aan een hoofdcamera van 50 megapixels en een ultragroothoekcamera van 13 megapixels. Ook de verwisselbare accu zou met 4.415 mAh gelijk blijven aan de Fairphone 6.

Tot slot is ook de prijs gelekt. De Fairphone 6 was op release vorig jaar 599 euro (en inmiddels 519 euro), maar de 6 Plus zou wel eens op 649 euro kunnen komen te liggen. Mogelijk heeft dat te maken met de stijgende kosten voor geheugen en de verbeterde chip in het toestel.

Nog niet officieel bevestigd

Al het bovenstaande is op moment van schrijven nog niet bevestigd. De Fairphone 6 Plus is immers nog niet officieel aangekondigd, en het is ook niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Een releasedatum is er dan ook nog niet. Voor nu moeten we dus nog wachten op de officiële aankondiging vanuit Fairphone.