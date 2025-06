The Fairphone (Gen 6) is aangekondigd: compact en duurzaam

Compacter toestel

Daarnaast is de telefoon kleiner dan zijn voorganger, want het AMOLED-scherm meet 6,31 inch. Opvallend is de geelgroene Moments-knop waarmee je kunt schakelen tussen twee modi: met de ene kun je je even afsluiten van meldingen op je telefoon. Ideaal voor als je familie wat meer aandacht wil of je al je breinkracht nodig hebt voor leren of werk.

De batterij is 4.415 mAh en dat is groter dan op het vorige model, maar vergeleken bij andere telefoons is het niet enorm groot: er zijn goedkopere telefoons die een batterij van 6.000 mAh of meer bieden. Aan de andere kant: dat zijn telefoons die nagenoeg niets met duurzaamheid doen en dat is een heel ander publiek dan deze The Fairphone (Gen 6) zal trekken.

De naam is wel even wennen: Fairphone noemt zijn telefoons altijd gewoon Fairphone 4, Fairphone 5, maar kiest nu niet voor Fairphone 6. We verwachten dat hij in de volksmond wel zo genoemd wordt, maar Fairphone wil een nieuwe weg inslaan (ook qua huisstijl) en kiest daarom voor The Fairphone (Gen 6). Toegegeven, dat klinkt toch een stuk luxer. Of het grote publiek de nieuwe titel ook omarmd, dat is afwachten. Onder andere van de reviews, want het is de vraag hoe deze processor en accu het samen doen zo door de dag heen.

The Fairphone (Gen 6) prijs en beschikbaarheid

The Fairphone (Gen 6) is nu verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en groen voor een adviesprijs van 599 euro. De vorige Fairphone was 100 euro duurder, dus je krijgt meer telefoon voor minder geld. Je vindt hem bij Fairphone, maar ook bij de bekende providers en webwinkels.