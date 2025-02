ChatLicense werkt samen met Fairphone voor verantwoord smartphonegebruik

Fairphone en ChatLicense hebben een overeenkomst getekend voor een samenwerking die bedoeld is om kinderen te helpen verantwoord om te gaan met smartphones. Fairphone zal ChatLicense – het “zwemdiploma” voor de eerste smartphone van een kind – cadeau doen aan haar klanten.

De twee Nederlandse sociale ondernemingen zitten sterk op één lijn met hun waarden en hun respectievelijke missies om de elektronica-industrie positief te verstoren en een duurzame en maatschappelijk verantwoorde digitale wereld te creëren. Beide bedrijven zullen van 1 tot en met 4 maart aanwezig zijn op het Nederlandse paviljoen op MWC in Barcelona.

Sustainable Development Goals

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties streeft de mobiele communicatie-industrie naar het verbeteren van ‘verantwoord gebruik’ door consumenten.

Marjolein van Osch, Head of eCommerce bij Fairphone: “Bij Fairphone leveren we hoogwaardige smartphone- en audioproducten met ethische materialen en met een verantwoorde productie. Maar voor ons draait duurzaamheid niet alleen om onze producten, maar ook om het bouwen aan een betere toekomst. Daarom zijn we erg blij om onze krachten te bundelen met de bekroonde app ChatLicense, die gezinnen een ‘rijbewijs’ biedt voor de eerste smartphone van hun kind. Met dit wetenschappelijk onderbouwde programma helpen we gezinnen om de uitdagingen van verbonden technologie te overwinnen, terwijl we ook het geweldige potentieel ervan ontgrendelen. We willen digitaal welzijn koesteren, net zoals we onze planeet koesteren.”

Nieuwe generatie smartphonegebruikers

Martine de Leeuw, medeoprichter van ChatLicense, voegt hieraan toe: “Om in de toekomst een veilige, gezonde en gelukkige generatie smartphonegebruikers te realiseren, moeten kinderen weten wat ze wel en niet kunnen doen. Volwassenen moeten hen hierbij kunnen helpen, maar de realiteit laat zien dat dit op veel niveaus moeilijk is. Met ChatLicense als “zwemdiploma” voor de eerste smartphone van het kind pakken we de oorzaak aan en zorgen we ervoor dat gezinnen een betere start maken met mobiele connectiviteit. Het is onze missie om overal ter wereld ‘Happy Cyber Vibes’ te realiseren, dus we zijn erg enthousiast over deze samenwerking met Fairphone. Met hen gaan we voor het eerst de grens over, aangezien zij de app gratis beschikbaar stellen voor hun klanten in heel Europa. Samen streven we naar een beter smartphonegebruik in alle aspecten, voor alle leeftijden. We geloven dat Fairphone een geweldige optie is voor ouders die willen dat de eerste telefoon van hun kind langer meegaat, omdat hij duurzaam is en de onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn.”

Mobile World Congress

Bezoek Fairphone en ChatLicense op Mobile World Congress in Barcelona bij CS54 in het Nederlandse Paviljoen.