ChatLicense wint Global Impact Challenge van Singularity University en SYNC Ithra

De Nederlandse startup ChatLicense is de winnaar van de Global Impact Challenge van Singularity University en SYNC Ithra. De organisaties zijn met de challenge op zoek gegaan naar dé oplossing die helpt op het gebied van misinformatie, cyberpesten en sociale polarisatie. Uit meer dan 500 aanmeldingen werd ChatLicense als winnaar uitgeroepen. De startup krijgt een cashprijs van 250.000 dollar om verder te kunnen groeien.

Digital wellbeing

Voor de Challenge die volledige draaide om tech-initiatieven die digital wellbeing ten goede kunnen komen, werd de top 10 uitgenodigd in Silicon Valley. Martine de Leeuw, medeoprichter van ChatLicense was aanwezig om de pitch te geven en vervolgens vragen te beantwoorden. “Hier uitgenodigd worden is eigenlijk al een bevestiging dat we een oplossing hebben gemaakt waarmee we het verschil kunnen maken,” zo geeft Martine aan.

“Maar het winnen is echt fantastisch! Het zorgt ervoor dat we nu sneller kunnen schalen en dus nog meer families kunnen helpen. Naast dat het later geven van de smartphone, schermtijden en de juiste instellingen van belang zijn, weten we inmiddels dat dit niet voldoende is. We kunnen onze kinderen een betere online start geven door ze te leren wat er allemaal bij komt kijken direct als ze die eerste smartphone krijgen en dat is precies waar ChatLicense families bij helpt. Als ouders leren we onze kinderen ook veilig oversteken en fietsen, maar omdat we hun online wereld niet goed kennen, blijft de nodige uitleg vaak uit. Zowel kinderen als ouders verdrinken in het digitale diepe. We helpen ze met onze app op pad op een manier die iedereen kan integreren in hun eigen opvoeding.”