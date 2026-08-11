In de nacht van woensdag op donderdag doet Google zijn nieuwe Pixel 11-smartphones uit de doeken. We weten nu al behoorlijk veel over de nieuwe toestellen. We nemen alle details met je door.

In de nacht van woensdag op donderdag wordt het Made by Google-evenement gehouden. Tijdens deze presentatie – begeleid door niemand minder dan Trevor Noah – komen we eindelijk meer te weten over de nieuwe Pixel 11-smartphones. Google hint al een tijdje naar de nieuwe toestellen, onder andere via smaakmakende teaservideo’s.

Gelukkig voor de ongeduldige mensen onder ons weten we al het een en ander over wat ons te wachten staat. Eerder dit jaar verschenen er zelfs al renders van de Pixel 11 op het internet. Daaruit blijkt dat de toestellen qua uiterlijk veel weg zullen hebben van de Pixel 10-serie, met een aantal interessante nieuwe toevoegingen. Ook de specificaties van de smartphones zijn al gelekt. Hieronder behandelen we de belangrijkste details.

De verschillende Pixel 11-smartphones en de prijzen

Zo weten we al uit welke toestellen de Pixel 11-serie bestaat: de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold. Die laatste is een vouwbare smartphone . Zelfs de mogelijke prijzen zijn gelekt. De goedkoopste versie van de Pixel 11 gaat 999 euro kosten, terwijl de goedkoopste versies van de Pro en Pro XL bij 1199 euro beginnen. De Fold wordt zoals gebruikelijk bij vouwbare smartphones met een vanafprijs van 1999 euro een stuk duurder.

De specificaties

Zoals gezegd zijn de specificaties al gelekt . Hoewel het nog even afwachten is of het allemaal klopt, is het waarschijnlijk dat de meeste specificaties het wel bij het rechte eind hebben. Zo draaien de nieuwe Pixel-telefoons op de Tensor G6-chip en op de Titan M3-processor.

Qua schermen zijn er natuurlijk wel wat verschillen. De reguliere Pixel 11 krijgt een oledscherm van 6,3 inch met een helderheid van 3000 nits. De Pro heeft hetzelfde formaat scherm, maar biedt wel meer helderheid met 3600 nits. De Pixel 11 Pro XL heeft logischerwijs een groter scherm van 6,8 inch. De Fold heeft als hoofdscherm 8 inch beschikbaar, terwijl het scherm aan de buitenkant van de smartphone 6,4 inch groot is.

Qua camera’s zitten er ook verschillen tussen de verschillende edities. De Pixel 11 heeft een reguliere camera van 48 megapixels en een groothoeklens van 13 megapixels, terwijl de Pro- en Pro XL-versies drie camera’s aan de achterkant hebben: eentje van 50 megapixels, een ultra groothoeklens van 48 megapixels en een periscoopcamera van 48 megapixels. De Pro Fold tot slot heeft een camera van 48 megapixels, een groothoeklens van 10,5 megapixels en een periscoopcamera van 10,8 megapixels. Daarnaast krijgen alle smartphones een selfiecamera van rond de 10 megapixels.

Zowel de Pixel 11 als Pixel 11 Pro krijgen waarschijnlijk alleen modellen van 256 GB en 512 GB. Daarbij zullen de edities met 256 GB uitgerust worden met 12 GB aan RAM-geheugen, terwijl de edities met 512 GB in totaal 16 GB aan werkgeheugen krijgen. De versie van 128 GB en 1 TB lijken voor deze edities niet meer te bestaan. De Pro XL en Pro Fold zullen wel ook een versie van 1 TB bevatten, die net zoals de 512 GB-versies 16 GB aan werkgeheugen hebben.

HiLight

Een interessante nieuwe feature van de Pixel 11-smarthones wordt de HiLight. Dat is een lichtgevende rand om de smartphone die op kan lichten bij bijvoorbeeld notificaties. Vergelijk het een beetje met de Glyph Bar op Nothing-smartphones, maar dan dus als een soort rand om de smartphone.

Dit kan bijvoorbeeld ingesteld worden om de lichtgevende rand te laten knipperen wanneer je een bericht binnenkrijgt of een update kunt downloaden. Daarbij zou men zelf de kleuren van deze rand kunnen instellen, zodat je een bepaalde kleur kunt associëren met een specifieke notificatie. De kleuren voor deze rand die waarschijnlijk beschikbaar komen, zijn groen, blauw, roze, oranje, paars, cyaan, groenblauw, wit en geel.

Gemini Intelligence

Het is haast vanzelfsprekend dat Google’s Gemini AI een grote rol gaat spelen bij de Pixel 11-smartphones. Daarbij gaat er waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van Gemini Intelligence, een geavanceerde vorm van AI die dieper zit geïntegreerd in de smartphone en de verschillende Google-producten die je gebruikt. Deze AI kan bijvoorbeeld tegelijk je agenda en je chats in de gaten houden, en daarop heel nauwkeurig baseren wanneer je tijd hebt voor een afspraak.

We weten dus al veel, maar echt alle details over de Pixel 11-smartphones zullen we morgennacht te weten komen tijdens het Made by Google-evenement. Nog heel even geduld dus.