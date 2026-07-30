Robots die écht bruikbaar zijn in de echte wereld - niet voor één taak op een vaste plek, maar flexibel, adaptief en in staat om samen te werken met andere robots . Dat is de ambitie achter Gemini Robotics 2 , dat Google DeepMind vandaag introduceert. Het is een belangrijke stap vooruit: voor het eerst controleert een AI-model een humanoïde robot van voeten tot vingertoppen.

De meeste robots zijn vooraf geprogrammeerd voor smalle, repetitieve taken. Ze kunnen niet leren, niet aanpassen en de vaardigheden van één robotlichaam zijn nauwelijks over te dragen naar een ander. Gemini Robotics 2 wil dat fundamenteel veranderen - en doet dat met drie nieuwe modellen die samenwerken als brein, handen en reflexen.

Drie modellen, één systeem

Het vlaggenschip is Gemini Robotics 2 zelf: een vision-language-action model dat visuele input en taalinstructies vertaalt naar motorische aansturing. Voor het eerst geldt dat voor het volledige lichaam van een humanoïde — lopen, bukken, reiken, grijpen. Als je tegen de Apptronik Apollo 2 zegt: "Zet de gieter in de groene bak op de onderste plank," loopt de robot naar de tafel, pakt de gieter op, loopt naar de planken en plaatst hem precies op de juiste plek.

Gemini Robotics ER 2 is het redeneermodel — het hogere brein dat instructies verwerkt, meerstappentaken plant en bijstuurt als een stap mislukt. Het begrijpt wanneer taken beginnen en eindigen en kan taken van enkele minuten met honderden beslissingen aan. Nieuw: robots kunnen nu samenwerken, waarbij verschillende typen machines communiceren en complexe workflows verdelen die één robot alleen niet zou kunnen afhandelen.

Gemini Robotics On-Device 2 ten slotte is geoptimaliseerd voor gebruik zonder internetverbinding — geen netwerklatency, geen cloudafhankelijkheid. Dit model kan zich in enkele uren aanpassen aan een volledig nieuw robotlichaam, met minder dan 200 voorbeelden. Dat werkt ook voor robots met drastisch andere vormen, sensoren en vrijheidsgraden.

Van knoopjes tot ziplockzakjes

De dexteritatsprestaties zijn indrukwekkend. Het model aanstuurt de vijfvingige SharpaWave-hand op de Apollo 2 — met 22 vrijheidsgraden — voor taken als knopen leggen en ziplockzakjes afsluiten. Op een Franka Duo-platform met standaard grijpers haalt het 89,6 procent succesrate bij nauwkeurige insteektaken en 78,9 procent bij het inpakken van gereedschap. Multi-finger dexteriteit blijft uitdagend — een schroef in een lamphouder draaien lukt in 36 procent van de gevallen, lossdraaien in 92 procent.

Veiligheid ingebakken

DeepMind introduceert ook ASIMOV-Agentic, een nieuwe benchmark voor veiligheidsorchestratie. Die meet onder meer of het redeneermodel onveilige acties van het VLA-model kan weigeren, en of de robot proactief om menselijke hulp vraagt als hij onzeker is. Gemini Robotics ER 2 kan ook detecteren wanneer mensen in de buurt komen en de robot automatisch tot stilstand brengen — een vereiste voor veilige samenwerking tussen mens en machine.