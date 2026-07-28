Taxiritten boeken via ChatGPT - het klinkt als toekomstmuziek, maar het is vanaf vandaag werkelijkheid. Bolt lanceert zijn dienst in ChatGPT en is daarmee het eerste mobiliteitsplatform in Europa dat ritten beschikbaar stelt via de populairste AI-assistent ter wereld. De integratie wordt meteen wereldwijd uitgerold, zonder gefaseerde lancering per land.

De 900 miljoen wekelijkse gebruikers van ChatGPT kunnen vanaf nu direct in het gesprek een ritprijsindicatie opvragen, routes vergelijken, de verwachte aankomsttijd van hun chauffeur checken en de meest geschikte ophaallocatie laten bepalen. Zodra alles klopt, worden de ritgegevens doorgestuurd naar de Bolt-app, waar de boeking wordt afgerond. Bij de lancering blijft de betaling via de Bolt-app verlopen. Bolt is van plan om het in de toekomst ook mogelijk te maken ritten rechtstreeks binnen ChatGPT te betalen.

Van vijf apps naar één gesprek

Noud Ottens, General Manager van Bolt Nederland, legt de gedachte achter de integratie uit: "Vandaag plannen mensen hun avond niet langer via vijf verschillende apps. Een groot deel van die planning gebeurt inmiddels binnen één gesprek met AI. Jarenlang betekende een rit boeken dat je daarvoor een aparte taxi-app moest openen. Nu steeds meer dagelijkse interacties via AI verlopen, vinden wij dat een rit aanvragen net zo eenvoudig moet zijn: je vraagt het, bekijkt de prijs en vertrekt."

Die beweging is groter dan Bolt alleen. Uit Accenture's Consumer Pulse Research 2025, uitgevoerd onder ruim 18.000 consumenten in 14 landen, blijkt dat inmiddels 80 procent van de reizigers wereldwijd AI-tools gebruikt voor reisdoeleinden. Meer dan de helft zou zelfs bereid zijn de volledige organisatie van een reis aan AI toe te vertrouwen.