Microsoft en Mistral kondigen een significante uitbreiding aan van hun strategische samenwerking. Het doel is organisaties - met name in gereguleerde sectoren - toegang te geven tot frontier AI met meer keuze, controle en operationele consistentie. De deal heeft een omvang van meerdere miljarden dollars en plaatst Europese AI-soevereiniteit nadrukkelijk centraal.

Europa moet toegang hebben tot de meest capabele AI ter wereld zonder controle over hun data, activiteiten of digitale toekomst te compromitteren. Door Mistrals frontier Europese modellen in ons sovereign cloud-portfolio op te nemen en ze beschikbaar te maken in publieke cloud, cloud-connected en volledig losgekoppelde omgevingen, eren we de Europese Digitale Toezeggingen die we hebben gedaan." Brad Smith, Vice Chair en President van Microsoft, laat er geen misverstand over bestaan: "."

Arthur Mensch, medeoprichter en CEO van Mistral, vult aan: "Onze missie is altijd geweest om frontier AI in handen te geven van elke organisatie, terwijl ze de controle over hun technologie behouden. Met Microsoft als partner bereiken onze modellen ondernemingen en publieke instellingen op wereldwijde schaal — geleverd via een platform dat vertrouwd wordt voor de meest veeleisende, gereguleerde workloads."

Miljarden in Europese GPU-infrastructuur

De kern van de deal is een nieuwe multimiljard dollar-overeenkomst gericht op het uitbreiden van AI-infrastructuur in Europa. Mistral breidt zijn GPU-capaciteit uit met duizenden van de nieuwste NVIDIA Vera Rubin GPU's - specifiek voor training, inferentie en grootschalige deployment. Microsoft gaat een deel van die capaciteit benutten om te voldoen aan de groeiende vraag naar cloud- en AI-diensten in Europa.

Ian Buck, Vice President Hyperscale and High-Performance Computing bij NVIDIA: "Agentische AI drijft een ongekende vraag naar hoogwaardige, energiezuinige AI-infrastructuur. Door NVIDIA Vera Rubin-systemen op schaal in te zetten, geven Mistral en Microsoft klanten de rekenkracht die ze nodig hebben om de volgende generatie AI te bouwen en te draaien."

De uitbreiding sluit aan op de Europese Digitale Toezeggingen die Microsoft in 2025 aankondigde en versterkt de positie van Europa als serieuze speler in de mondiale AI-infrastructuur.

Mistral-modellen in Microsoft Foundry en Copilot Studio

Op platformniveau zijn Mistral Medium 3.5 en OCR 4 vanaf nu beschikbaar in Microsoft Foundry. Medium 3.5 is een open-weight model in een beheerde Azure-omgeving, waarmee ontwikkelaars AI-toepassingen kunnen bouwen, aanpassen en deployen met controle over soevereine deployment-opties en voorspelbare, kostenefficiënte schaling. OCR 4 richt zich specifiek op gestructureerde documentverwerking en agentische workflows — denk aan geautomatiseerde verwerking van contracten, medische dossiers of financiële rapporten.

Op applicatieniveau is Mistral Medium 3.5 ook beschikbaar in Microsoft Copilot Studio, wat teams in staat stelt het beste model te kiezen voor een gegeven scenario terwijl de controle over dataverwerking en governance behouden blijft.

Cloud, cloud-connected én volledig losgekoppeld

Het meest onderscheidende element van de uitbreiding is de deploymentflexibiliteit. Via Azure en Azure Local kunnen organisaties Mistral-modellen inzetten in drie omgevingen: publieke cloud voor schaalbaarheid en innovatiesnelheid, cloud-connected voor klantgecontroleerde omgevingen die verbonden blijven met Azure-diensten, en volledig losgekoppeld voor hoogst gevoelige, missiekritische of gereguleerde omgevingen zonder externe connectiviteit.

Dat laatste is met name relevant voor sectoren waar strategische autonomie geen luxe maar een vereiste is. Financiële dienstverleners kunnen AI toepassen op gevoelige workflows met strikte data- en toegangscontroles. Zorginstellingen kunnen AI-workflows ondersteunen waarbij privacy, data-residency en gereguleerde dataverwerking fundamentele vereisten zijn. Kritieke infrastructuurproviders kunnen AI-capaciteit behouden waar veerkracht en continuïteit essentieel zijn. Productiebedrijven kunnen productie- en operationele data lokaal analyseren waar latency, IP-bescherming en cybersecurity de deployment-eisen bepalen.

Gezamenlijk naar de markt

Microsoft en Mistral gaan ook commercieel nauwer samenwerken met een joint go-to-market plan, gericht op Europa en wereldwijd. Dat omvat financiering van proof-of-concepts, Azure-credits voor klanten en workshops om AI-adoptie te versnellen. Organisaties in financiële dienstverlening, productie, zorg en andere gereguleerde sectoren zijn het primaire doelwit.