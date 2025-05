5 dingen die je moet weten over OpenAI-concurrent Mistral AI

Het groeit als kool

Er is veel hype rond Le Chat: toen de chat-assistent werd gelanceerd is hij al 1 miljoen keer gedownload in slechts twee weken tijd. Ook wordt er al fiks in Mistral AI geïnvesteerd: al vanaf het prille begin in 2023 tot nu blijven bedrijven aankloppen om geld te geven en de groei van het platform mogelijk te maken. Mistral AI haalde al 1 miljard dollar op. Het heeft dezelfde plannen als OpenAI in het begin had: de nieuwste AI voor iedereen mogelijk maken. Waar OpenAI echter ineens een winstgevend bedrijf wilde worden, daar is Mistral AI bij zijn leest gebleven.

Er zijn veel soorten

Mistral AI heeft al verschillende modellen op de markt gebracht, waaronder Mistral Large 2, Pixtral Large en Mistral Medium 3. Die laatste is bijvoorbeeld heel geschikt voor wie in de wetenschap werkt. Er is ook Devstral, wat dan weer meer op programmeren is ingestoken, en dan is er nog Codestral, dat een vroegere versie was van Devstral. Er is bovendien Mistral Saba dat zich richt op Arabisch als taal. Je hoeft dus zeker geen Franstalig persoon te zijn om Mistral te gebruiken.