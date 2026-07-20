Het is extreem ver weg, maar het is er. Astronomen hebben een planeet gevonden op het bewoonbare deel van een andere ster. Het is voor het eerst dat we buiten de aarde een steen-achtige planeet vinden die een eigen atmosfeer heeft.

Bewoonbare planeet

Er zijn al duizenden planeten ontdekt, maar we blijven doorgaan tot we eindelijk een planeet hebben gevonden waar ook leven mogelijk is. Dat kan ons immers veel vertellen over ons eigen leven, maar kan ons ook nieuwe wezens laten ontmoeten. Hoewel, ontmoeten wordt met de technologie die wij hebben wel ingewikkeld, want het mogelijke leven dat we tot nu toe hebben gevonden is heel ver.

Nu ook, want astronomen hebben een planeet gevonden met een bewoonbaar gebied. Of er ook iemand woont is de vraag. De planeet heet LHS 1140b en hij is 48 lichtjaar weg bij ons. En dat is ver: het zegt mensen weinig, maar bedenk goed dat Voyager 1 zijn eerste lichtdag in 50 jaar beleeft, dus dan weet je ongeveer hoe verschrikkelijk ver het is. Het bijzondere is dat de planeet ook nog van steen is, in plaats van dat het bestaat uit gas. Hierdoor kan de atmosfeer bestaan.