Amazon is op zoek naar grote raketten, maar die blijken schaars. Alleen Europa heeft het bedrijf geleverd waar het om vroeg. Amazon heeft honderden satellieten klaarstaan om te verzenden voor zijn Project Kuiper (dat inmiddels LEO heet), maar ze moeten nog worden vervoerd. Alleen Arianespace is over de brug gekomen met een vervoermiddel, namelijk Ariane 6.

Amazon en Ariane 6

De satellieten zijn er helemaal klaar voor, hun ruimtereis naar de lagere baan rond de aarde. De baan waar Elon Musk ook al flink is bezig geweest met het aanbrengen van satellieten. Er worden bij Amazon meerdere satellieten per dag gebouwd. Vandaag gaat een Ariane 64 vanuit Frans Guyana 36 satellieten de ruimte inschieten en dat is fijn, want verder heeft het weinig vervoer. Dat zijn vaste partner Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, nu zo’n enorme brand heeft moeten verduren helpt ook niet.

Er zijn inmiddels 331 satellieten via Atlas V-raketten van United Launch Alliance richting de ruimte gegaan en nu is het tijd dat die met pensioen gaat. Amazon had eigenlijk drie grote raketten geboekt: 18 lanceringen voor Ariane 6, 12 voor New Glenn van Blue Origin en nog 38 lanceringen met de Vulcan van United Launch Alliance. Eigenlijk zou New Glenn er mogelijk nog 15 bijkrijgen, maar dat lijkt nu een verre droom.

Sowieso is het dus alleen het Franse Arianespace dat tot nu toe zijn raket heeft geleverd en ook twee lanceringen heeft gedaan dit jaar. Na vanmiddag (zie hierboven) komen er bovendien nog meer lanceringen bij. New Glenn en Vulcan hebben beide nog helemaal geen satellieten van Amazon gelanceerd.

Arianespace

Amazon zegt: "Wat betreft Arianespace hebben ze absoluut een tandje bijgezet. Ze zijn zeer betrouwbaar wat betreft hun geplande lanceringsdata, en ze zijn zeer betrouwbaar en veilig bij het in de juiste baan om de aarde brengen. Dus we kijken absoluut uit naar de volgende 16 lanceringen met hen binnen ons bestaande contract, en we zien hen ook daarna op de lange termijn als een belangrijke speler."

Er zijn 3.236 satellieten gepland en er is pas 10 procent in de lucht, dus het is duidelijk dat Amazon nog werk aan de winkel heeft: en dus niet alleen Amazon, maar vooral de ruimtebedrijven die de lanceringen moeten verzorgen.