Het wordt straks eindelijk makkelijker om naadloos content zoals tekst te copy pasten tussen je iPhone en een gekoppelde Windows -pc.

Android-gebruikers genieten al jaren van deze gemakkelijke feature. Dit dankzij het SwiftKey-toetsenbord en Microsofts Phone Link-app op pc’s. Je kunt daardoor de content van je klembord met het grootste gemak synchroniseren met Android-apparaten.

Makkelijk copy pasten

Het lijkt er nu op dat Apple dit ook mogelijk gaat maken. Uit documentatie (via MacRumors ) blijkt dat ontwikkelaars extensies kunnen gaan maken waarmee gekopieerd materiaal op het klembord naar gekoppelde accessoires kan worden overgezet, waaronder Windows-pc’s.

Wanneer een gebruiker iets kopieert op zijn iPhone, zal iOS deze extensie verwittigen. Vervolgens kan men de content die op het klembord staat overzetten naar het gekoppelde apparaat – zoals een pc – via Apple’s Accessory Transport Extension.

Project van lange adem

Microsoft wilde dit al langer mogelijk maken, maar Apple gaf aan dat het moest evalueren of dit überhaupt mogelijk was en of dit de veiligheid van iOS niet in het geding bracht. Apple liet daarna weten dat het inderdaad aan een oplossing ging werken, al gaf het wel aan dat het een significant project was dat niet voor het najaar van 2027 gereed zou zijn.

Aangezien dit project nog in volle gang is en Apple een schatting van najaar 2027 heeft gegeven, is het waarschijnlijk dat we er nog langer op moeten wachten, bijvoorbeeld begin 2028 voordat het grote publiek er toegang tot krijgt. De feature zal eerst intern uitvoerig getest moeten worden.

Voldoen aan de Digital Service Act

Het is dan ook niet duidelijk of we al voor die tijd kunnen genieten van gemakkelijk content vanaf je iPhone naar een pc kopiëren, maar dat Apple er aan werkt is in ieder geval goed nieuws. Het bedrijf wordt daar overigens wel min of meer tot gedwongen, aangezien de Europese Unie een betere wisselwerking tussen verschillende apparaten eist als onderdeel van de Digital Service Act.