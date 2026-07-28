Grassfeld breidt zijn kasboek app voor persoonlijke financiën uit met een nieuwe functie: Grassfeld Intelligence. Met deze AI-tool kunnen gebruikers vragen stellen over hun eigen geldzaken. De antwoorden zijn gebaseerd op hun persoonlijke financiële gegevens.

Wat betekent de komst van een kind voor mijn bestedingsruimte in de komende jaren? Kan ik deze maand nog een dure winterjas kopen zonder later geld tekort te komen? En is het verstandig om een nieuwe auto van 45.000 euro aan te schaffen, als je ook rekening houdt met kosten zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud?

Dit zijn precies het soort persoonlijke financiële vragen waarop Grassfeld Intelligence antwoord kan geven. De tool doet dat in begrijpelijke taal. Omdat de functie gebruikmaakt van iemands eigen financiële data, kan de AI concreet uitleggen welke gevolgen een bepaalde keuze kan hebben.

Uniek hulpmiddel

De introductie van Grassfeld Intelligence is een flinke uitbreiding van de bestaande app. Die app kan worden gekoppeld aan bankrekeningen, zodat gebruikers op één plek overzicht houden over hun uitgaven, budgetten en spaardoelen.

“Om de interpretatie van alle financiële gegevens eenvoudiger te maken voor gebruikers van de app zijn we jaren geleden al gestart met de bouw van onze eigen AI-tool”, zegt oprichter Mo Radjab van Grassfeld.

“Bovendien speelt geld bij vrijwel elke beslissing een rol. Maar hoe vaak heb je daarbij een compleet beeld van je financiën? En weet je precies wat de impact is van je beslissing op je financiële situatie? Het is nu heel moeilijk om dat goed in kaart te brengen, zeker als je snel een keuze wilt maken. Met Grassfeld Intelligence introduceren we een uniek hulpmiddel.”

Slimme assistent voor geldzaken

Grassfeld Intelligence gaat verder dan chatbots zoals ChatGPT en Claude. Die kunnen vooral algemene informatie geven over onderwerpen als geld, sparen en budgetteren. De nieuwe functie van Grassfeld gebruikt juist persoonlijke financiële gegevens. Daardoor werkt de tool in de praktijk als een slimme assistent voor geldzaken.

Veel bedrijven die een AI willen toevoegen aan hun product denken aan een chatvenster”, zegt Remko Brenters, Chief Technology Officer van Grassfeld. “Dat is slechts de buitenkant. Erachter zit een complex systeem dat hele strakke grenzen moet hebben en op tijd afgeremd moet worden als het over een grens dreigt te gaan. Anders krijg je alleen maar zelfverzekerde onzin. Grassfeld Intelligence geeft je bijvoorbeeld geen beleggingsadvies, belastingadvies of marktvoorspellingen. En verzint natuurlijk ook geen cijfers.” De gesprekken die gebruikers met Grassfeld Intelligence voeren, zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker zelf. “”, zegt Remko Brenters, Chief Technology Officer van Grassfeld. “.”

Standaardfunctie

Grassfeld Intelligence is vanaf nu standaard beschikbaar in de app van Grassfeld . Gebruikers betalen er niets extra’s voor. De functie is beschikbaar binnen alle abonnementen.

Download nu de app van Grassfeld en ontdek zelf hoe Grassfeld Intelligence werkt.