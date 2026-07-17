Het is in Roblox binnenkort mogelijk om via je smartphone AI in te zetten om je eigen games binnen het platform te bouwen.

AI neemt de wereld over. Ook in games wordt kunstmatige intelligentie steeds vaker gebruikt om bepaalde elementen te genereren. Het online gameplatform Roblox gaat een stap verder en laat spelers straks hun eigen Roblox-spellen bouwen met behulp van AI.

De feature wordt ‘Build’ genoemd. Het Roblox-platform staat bekend om de mogelijkheid om je eigen spellen op het platform te bouwen die andere mensen vervolgens kunnen spelen, maar niet iedereen heeft de creativiteit, kennis of tijd om dat handmatig te doen.

Maak kennis met Build

Daarom wordt dus Build geïntroduceerd , waarbij je simpele tekstprompts kunt invoeren, waarna de AI vervolgens een spel voor je bouwt. Dat zorgt er voor dat mensen die geen programmeerkennis hebben ook hun eigen Roblox-spelletjes kunnen creëren.

Aldus het bedrijf achter Roblox: “Build introduceert ‘mobile-first’ AI-creatie op Roblox, waardoor iedereen tekstprompts direct in de mobiele Roblox-app kan omzetten in een basisspel. Een maker kan bijvoorbeeld typen: ‘Laten we een gezellig avonturenspel maken dat zich afspeelt in een dicht bos met obstakels in de omgeving.’ Build genereert vervolgens automatisch een uitgangspunt waarmee de maker verder kan werken, het spel kan testen, het met vrienden kan delen of op Roblox kan publiceren.”

Volgens het bedrijf wordt deze feature aangedreven door een uitgebreide reeks AI-modellen – zowel eigen Roblox-modellen als open-source-AI. “Omdat deze modellen zijn getraind op een uitzonderlijk grote verzameling 3D-modellen en gamingspecifieke gegevens, zijn de eigen AI-modellen van Roblox in staat om functionele 3D-objecten en zelfs volledige 3D-scènes te genereren die eenvoudig in werkende games kunnen worden geïntegreerd met behulp van onze bestaande creatietools.”

Eerlijke concurrentie

Binnen gaming wordt er altijd nog argwanend naar generatieve AI gekeken, ook al gebruiken steeds meer bedrijven het. De angst onder consumenten is dat het gebruik van AI voor games of gamesecties van relatief lage kwaliteit zorgt. Ook maken ontwikkelaars zich zorgen over de mogelijkheid dat hun handgemaakte spellen moeten concurreren met AI-gemaakte games.

Binnen Roblox moet er in ieder geval eerlijke concurrentie blijven. Spellen in Roblox worden meer uitgelicht afhankelijk van hoe populair ze zijn, en dit zal ook gelden voor de AI-spellen. Dat betekent dat een met AI-gemaakte game van relatief lage kwaliteit die zijn spelers niet vast weet te houden, ook minder snel wordt uitgelicht.

Uitrol begint eind deze maand

De eerste functies van Build worden vanaf 28 juli uitgerold via een openbare alfa in Nieuw-Zeeland. De maanden daarna komt het voor steeds meer mensen wereldwijd beschikbaar. Daarbij zullen de basisfuncties gratis beschikbaar zijn voor alle spelers, terwijl sommige geavanceerde features voor professionele gebruikers bedoeld zijn.