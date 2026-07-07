Het is niet afkomstig van Nintendo
, maar het is wel heel cool: je kunt Mario Kart nu spelen op YouTube
. Je hoeft dus geen Nintendo Switch 2 te kopen of een emulator te downloaden en uit te vogelen: Atlas Arcade en Animated Subtitels hebben een Mario Kart
-ervaring online gemaakt en die kan iedereen die dat wil spelen.
Er is gebruikgemaakt van YouTube's optie om 360-gradenvideo's te maken. Het is een soort fan-ervaring geworden waarmee je Mario laat 'karten' op de meest helse baan uit de geschiedenis van het spel: Rainbow Road. Je kunt het vanaf je laptop doen door met het toetsenbord te spelen en kunt naar links en naar rechts manouvreren. Ook is het mogelijk om in het menu waarin je normaliter ondertiteling aanzet de optie te bieden om het personage te kiezen. Zo kun je naast Mario
kiezen voor Luigi, Princess Peach, Yoshi, Toad, Bowser en Wario. Het is natuurlijk maar een grappige ervaring om te beleven en niet echt een game met een leaderboard of een hele game, maar het is tof dat het kan en dat mensen hun best hebben gedaan het daadwerkelijk te maken.