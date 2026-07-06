Als je een filmpje opneemt in de auto, zoals het geweldige viral filmpje met het Chewbacca -masker, dan is dat je goed recht. Zolang je maar geparkeerd staat en niet actief deelneemt aan het verkeer. Op Twitch gebeurt het regelmatig dat mensen wel streamen tijdens het rijden en nu heeft de bekende streamer ExtraEmily er zelfs een ban door gekregen. Daar ging ook wel een bijna-ongeluk aan vooraf. Waarom staat Twitch streams vanuit de auto überhaupt toe?

Twitch

Laat je een tepel zien op Twitch, dan kom je in de problemen (tenminste, als je een vrouw bent...), maar als je in de auto half op je telefoon zit te kijken omdat je livestreamt, dan gebeurt er eigenlijk niets. Alleen maakte ExtraEmily het dan wel weer zodanig bont dat ze nu een ban heeft gekregen. Al is die inmiddels alweer opgeheven. Ze heeft al vaker 'afgeleid gereden' en nu was er even door verbannen van het streamingplatform. Een ander persoon zegt dat hij het niet eerlijk vindt dat ze alweer terug is, omdat hij 9 jaar geleden streamend kipnuggets achter het stuur had en nog steeds niet is teruggekeerd.

Ze komt wel met een officieel excuus en ze geeft aan dat ze weet dat het gevaarlijk is en dat ze wil leren van haar fout. Het grappige is dat ze niet zegt dat ze niet meer gaat streamen in de auto, ze zegt alleen: "Vanaf nu ga ik proberen om zo min mogelijk te rijden tijdens de stream, en áls ik rijd tijdens de stream, zet ik sowieso de chat uit." Misschien moet je gewoon niet streamen als je rijdt, meid?

Onderwegmodus

Het zou fijn zijn als Twitch een soort onderwegmodus zou hebben die inkickt wanneer je een bepaalde snelheid gaat. Een modus die je eventueel wel kunt overriden als je bijvoorbeeld passagier bent in een auto, maar die je er in ieder geval bewuster van maakt dat je misschien Twitch even moet laten voor wat het is wanneer je achter het stuur stapt.

En ja, misschien moet Twitch mensen een langere ban geven als ze inderdaad vaker in de fout gaan. Deze zelfde dame reed vorig jaar door een rood licht toen ze aan het streamen was. Twitch heeft op dit moment geen verbod op streamen uit de auto, maar 'rijden met afleiding' is wel verboden. In Nederland moet je natuurlijk sowieso je telefoon niet vasthouden als je rijdt, want dan krijg je een heel nare boete, maar Twitch doet er eigenlijk weinig aan om echt streng op te treden tegen mensen die streamen in de auto. Juist in Amerika kun je toch heel makkelijk een Uber pakken, of desnoods een vriend vragen om te rijden: dat mag immers al vanaf 16 jaar, dus zelfs jonge streamers kunnen dat doen.

Het is dus zowel bizar dat streamen vanuit de auto toch ergens een soort gedoogd wordt door Twitch, maar het is misschien nog wel erger dat de ene persoon er jarenlang voor wordt geband, terwijl een andere streamer binnen een paar dagen oppopt, terwijl ze niet alleen roekeloos gedrag heeft vertoond, maar ook daadwerkelijk onwettelijke dingen deed. Twitch zal een keer op zijn strepen moeten gaan staan en hoewel het niet altijd makkelijk is om het verschil tussen het ene en het andere te zien, kan het in ieder geval veel beter worden vastgelegd in het beleid. En misschien ook in technische toevoegingen.