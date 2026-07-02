PlayStation stopt met fysieke games, en nu lijkt het erop dat het niet lang duurt voordat XBOX ook meedoet. Microsoft doet een experiment waarbij het erop lijkt dat ook voor XBOX-spelers de dagen dat er nog games op schijfjes werden gezet geteld zijn. En dat heeft nu eenmaal grote invloed op zowel de tweedehands gamesmarkt als de prijzen van spellen in het algemeen.

XBOX experimenteert

Iedereen heeft wel eens een pareltje van een game uit een budgetbak gehaald, maar dat gaat binnenkort dus veranderen. Niet alleen hebben we de afgelopen jaren steeds minder plekken gekregen waar budgetbakken staan, er komen binnenkort ook steeds minder games uit op schijf. Hoewel er op digitale games ook zeker wel kortingen zijn (helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar de Steam-sales), krijg je toch minder dat budgetbakidee. Plus: de tweedehandsmarkt dreigt te verdwijnen als games alleen nog digitale codes zijn. Het is niet alleen vervelend dat je je games na het spelen niet meer tweedehands kunt aanbieden, maar dat games niet echt meer je bezit zijn.

Eigendom

Dat zien we aan Sony dat vorige week meer dan 500 films offline haalde: het verloor zijn licentie op films van een bepaald filmhuis en daarom waren mensen die bijvoorbeeld Total Recall ooit digitaal hebben gekocht vanuit de PlayStation Store hun film kwijt. En dus ook hun geld. Digitale games worden nooit helemaal je eigendom zoals dat bij fysieke games wel het geval is, en daardoor kun je zo zomaar kwijtraken en dat zit gamers niet lekker.

Maar tegelijkertijd is er ook wat voor te zeggen om wel helemaal digitaal te gaan: veel mensen kopen games toch vaak al digitaal, helemaal omdat je ze dan nog makkelijker meteen kunt spelen als ze uit zijn. Bovendien scheelt het veel verpakkingskosten en vervoerskosten, naast dat het duurzamer is om die dingen achterwege te laten.

Terug naar Microsoft, want wat doet het dan precies? Het zou een nieuwe mogelijkheid testen waardoor fysieke games voor Xbox Series en Xbox One als digitale kopie worden uitgegeven. Het heet ‘enabled Disc2Digital’ in de code en mensen krijgen een digitale kopie van de game wanneer ze het schijfje in hun console stoppen. Die digitale versie wordt aan je Microsoft-account gelinkt en daarmee kun je dan op allerlei andere apparaten ook gamen. En als een game beschikbaar is voor Xbox Cloud Gaming en je hebt een Game Pass-abonnement, dan kan de game rechtstreeks naar een apparaat kan worden gestreamd zonder dat dit opslagruimte op de harde schijf in beslag neemt.

Als er een digitale kopie is toegevoegd, blijft de fysieke disc wel werken, maar als die verkoopt verlies je ook toegang tot de digitale versie.