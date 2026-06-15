Microsoft schijnt mede door de enorm gestegen prijzen van werkgeheugen honderden euro’s inleveren per verkochte Xbox Series-console. Het zou niet slim hebben ingekocht toen het nog betaalbaar was. Daarnaast overweegt het bedrijf om de Xbox-tak helemaal af te stoten.

Honderden euro's verlies op Xbox Series-consoles

Microsoft heeft een paar tegenvallers gehad de laatste tijd. Zo heeft het Activision voor een gigabedrag gekocht, maar was de recente Call of Duty een enorme teleurstelling. Dat het vorig jaar ook nog miljoenen abonnees verloor door de prijsstijging van Game Pass hielp ook niet. Inmiddels schijnt het dat wel weer iets te hebben goedgemaakt, maar het zijn keuzes die gamers niet heel enthousiast maken over het merk.

Dat zal ongetwijfeld reden zijn geweest voor Xbox om terug te gaan naar de oude naam met hoofdletters (XBOX) en dat de nieuwe baas steeds herhaalt dat het weer meer voor de gamers wil gaan. Maar ondanks die grote veranderingen in de organisatie lijkt het erop dat Microsoft misschien nog wel heel andere plannen heeft met Xbox: het zou overwegen om het hele bedrijf separaat te maken.

Dan zou Xbox dus niet echt meer van Microsoft zijn. Dat betekent dat het dus meer een soort dochter van Microsoft wordt dan een interne afdeling. Een andere optie is dat het een joint venture wordt en het op die manier in zekere zin van de hand doet. Er zouden meerdere opties worden overwogen, waaronder een Github -achtige constructie waardoor de risico’s niet echt meer op Microsoft neerkomen, maar het nog wel alle aandelen aanhoudt.

Xbox weg bij Microsoft?

In een interne memo liet de nieuwe baas van Xbox, Asha Sharma, al weten dat de omzetten van Xbox hard dalen en dat het zo niet langer kan doorgaan. Als Microsoft het veilig wil houden voor zichzelf, doet het er dus waarschijnlijk goed aan om Xbox op deze manier weg te doen. Wel ziet Microsoft veel potentie voor Xbox-games op YouTube. Zo zou er meer omzet uit Xbox-games op YouTube te halen zijn dan nu. Contenmakers harken veel geld binnen op YouTube door advertenties die rondom hun video’s te zien zijn.

Daarnaast is dit alles erg spannend als we kijken naar waar we staan met Microsoft: dat moet toch ver een paar wel met een nieuwe console komen, die nu nog Helix heet. Wordt die straks veel duurder door het gat wat nu ontstaat en de werkgeheugenprijzen die vooralsnog ook niet echt lijken te dalen?