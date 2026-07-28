Een raar verhaal uit Canada, waar een man 1,5 jaar in de gevangenis eindigde nadat hij vergeten was om een liggend streepje in een nickname te zetten. De man had een Skyrim-gebruikersnaam bedacht op Kik, namelijk het bekende fus_ro_dah. Ware het niet dat de politie op zoek was naar een man met die naam met één extra underscore, want die had het voorzien op kleine kinderen.

Underscore

De dader chatte met kinderen op Kik en wisselde honderden berichten en vrij verregaande foto’s uit met kinderen. Toen de politie in 2018 op zoek was naar de Amerikaanse kinderlokker, zocht het op Kik naar iemand die fus__ro_dah met twee underscores na fus als gebruikersnaam had. Ze hebben echter per ongeluk de informatie van de Canadees die fus_ro_dah heette opgezocht. Omdat de politie een underscore was vergeten, werd de bste man opgezocht en aangezien als de dader, terwijl er helemaal geen bewijs op zijn computer was gevonden.

Toch werd hij in 2020 gearresteerd voor kindermisbruik en hij moest uiteindelijk 1,5 jaar de cel in. Die heeft hij ook gezeten, maar toen hij vrij was, besloot hij zich alsnog niet uit het veld te laten slaan. Hij ging door met het proces en kon eindelijk aantonen dat er een typfout was gemaakt. Het is bizar dat er geen bewijs was, geen connectie met het slachtoffer was aangetoond en ook niets op de techgadgets van de man te vinden was, en hij toch in de cel eindigde. En in het hele gerechtelijke proces had niemand gezien dat er een typfout was.

Bewijs 't maar

Het is een bizar verhaal dat niet alleen aantoont hoeveel mensen een fout over het hoofd kunnen zien, maar ook hoe moeilijk het is om te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan. Hoe ga je dat laten zien? Juist als je eenmaal in een bepaald hokje wordt gezet, dan nemen mensen ineens afstand van je en sta je er alleen voor. Het is een triest verhaal, maar gelukkig is het nu bewezen. En ja, het is misschien toch handig om die lage streepjes altijd ver bij gebruikersnamen vandaan te houden, want ze zijn nu eenmaal soms moeilijk te spotten.