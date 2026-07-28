Er is momenteel al veel discussie gaande over het eigenaarschap en de shift naar digitale games, en nu heeft Xbox gisteren een ernstige storing gehad, waarbij ook games die mensen gewoon op schijf hadden niet wilden afspelen. De timing had niet slechter kunnen zijn, want gamers waren al boos op PlayStation, komt Xbox daar nu ook bij?

Games op schijf

Xbox-spelers op meerdere plekken op de wereld hadden een minder leuke zondagavond dan ze van plan waren: hun Xbox had last van een grote storing bij Microsoft . Waar je dan zou denken: oke, je kunt dan niet online gamen , misschien ook niet bij je digitale games kopen, maar games op schijf zijn dan de redding, die heeft het mis. Mensen konden dus niet alleen niet inloggen, geen apps lanceren en geen games vinden in de Xbox Store, ze konden ook hun fysieke games niet spelen.

Nu hebben veel games tegenwoordig, ook al staan ze op schijf, toch een bepaalde online aanwezigheid nodig om bijvoorbeeld updates te downloaden. Maar als het mogelijk is dat als de servers bij Microsoft niet meewerken, je hele Xbox een soort onbruikbaar wordt, dan is dat geen geweldig vooruitzicht voor als het straks echt een oud apparaat begint te worden. Je gaat je afvragen: hoe lang moet een gamebedrijf zo'n console eigenlijk blijven ondersteunen? Op de Xbox 360 kun je gewoon altijd nog spelen, dat apparaat is niet zo afhankelijk van allerlei online factoren, maar dat is met de Xbox One en de Xbox Series natuurlijk wel anders.

Problemen met PlayStation

En dan die timing: het is momenteel erg onrustig in de gamewereld. Je hoeft maar een blik te werpen onder de gemiddelde social mediapost van Sony en je ziet dat iedereen alleen maar klaar over hoe het bedrijf heeft gezegd te gaan stoppen met games op schijf . Het stopt per januari 2028 met het maken van PlayStation-games op schijf. Hoewel dat nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, zien gamers dat niet zitten.

Dat heeft vooral met geld en eigenaarschap te maken. Budgetbakken met games bij de MediaMarkt gaan we niet meer zien, je kunt games sowieso niet meer tweedehands aanbieden als ze niet op schijf zijn en dan is er ook nog het eigendom over digitale games: recent verwijderde Sony door een licentie die stopte allerlei films die mensen digitaal hadden gekocht. Weg is je film, weg is je aankoop. Het geeft anderen erg veel macht over iets waarvan je denkt dat het van jou is. Bovendien zijn mensen bang dat Sony hiermee een prijsmonopolie krijgt en games alleen maar duurder en duurder zal maken.

Het is dus wel iets meer dan een handjevol verzamelaars dat het jammer vindt dat hun kasten niet meer vol met rijen plastic doosjes staan. En dit soort storingen bij Xbox helpen er ook niet bij, wanneer je je gewone 'offline' fysieke spellen even niet meer kunt spelen. De storing is wel afgelopen, dus nu kan het weer, maar dit zou nog wel even kunnen nasudderen.