Kylian Mbappé siert de cover van EA Sports FC 27. Electronic Arts maakte vandaag bekend dat de Franse superster de Ultimate Edition van het nieuwe voetbalspel aanvoert. Het is voor het eerst dat Mbappé op de cover van een EA Sports FC-game staat - en zijn eerste coverplek binnen de franchise in vier jaar.

Naast de Ultimate Edition wordt Mbappé ook het gezicht van EA Sports FC Mobile.

“We zijn ontzettend blij Kylian opnieuw bij de franchise te mogen verwelkomen als coverster van EA Sports FC 27,” zegt Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy and Marketing bij EA Sports FC. “Met zijn prestaties voor zowel club als land heeft Kylian zich gevestigd als een van de bepalende spelers van zijn generatie. Hij belichaamt de ambitie, creativiteit en wereldwijde aantrekkingskracht waar EA Sports FC vandaag voor staat. We zijn er trots op onze samenwerking met hem voort te zetten nu hij terugkeert om EA Sports FC 27 aan te voeren.”

Terug op de hoogste trede

De timing is niet toevallig. Mbappé beleefde de afgelopen twee jaar bij Real Madrid zijn sterkste periode tot nu toe. In beide seizoenen eindigde hij als topscorer van LaLiga EA Sports. Dit seizoen voegde hij daar de UEFA Champions League Golden Boot aan toe met vijftien goals in het toernooi - een indrukwekkend aantal. Ook voor de Franse nationale ploeg liet hij zich deze zomer opnieuw zien op het hoogste niveau. En werd hij voor de tweede keer topscoorder van het WK voetbal

"Voor het eerst op de cover van een EA Sports FC-game staan is voor mij een heel bijzonder moment," aldus Mbappé zelf. "Het is een eer om mijn langdurige band met de franchise voort te zetten."

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