1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
ea-fc-26

Dit zijn de beste Eredivisie-spelers in EA Sports FC 26 dit seizoen

Gaming20 apr , 14:06doorJeroen de Hooge
EA Sports heeft het officiële Eredivisie Team of the Season voor EA Sports FC 26 bekendgemaakt. PSV domineert de selectie met vier spelers, maar ook Ajax, Feyenoord, NEC en Telstar zijn vertegenwoordigd.
Terwijl de Eredivisie zijn ontknoping nadert, met nog volop strijd om Europees voetbal en degradatie, zet EA Sports de absolute smaakmakers van de Nederlandse competitie in de schijnwerpers. Het Team of the Season (TOTS) is de jaarlijkse traditie waarbij de meest consistente spelers van het afgelopen seizoen een speciaal kaartje krijgen in het spel - doorgaans met fors opgewaardeerde statistieken.

De volledige selectie

Dit zijn de elf spelers die EA Sports heeft uitgekozen voor het officiële Eredivisie TOTS:
Keeper
Ronald Koeman Jr. - Telstar
Verdedigers
Bart van Rooij - FC Twente
Jerdy Schouten - PSV
Tsuyoshi Watanabe - Feyenoord
Mauro Júnior - PSV
Middenvelders
Joey Veerman - PSV
Kodai Sano - NEC
Ismael Saibari - PSV
Darko Nejašmić - NEC
Aanvallers
Ayase Ueda - Feyenoord
Mika Godts - Ajax
PSV is met vier spelers de best vertegenwoordigde club: Schouten, Mauro Júnior, Veerman en Saibari haalden allemaal de selectie. Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van NEC met Sano en Nejašmić - niet de meest voor de hand liggende club in een TOTS-elf. En dan is er nog Telstar-doelman Ronald Koeman Jr., zoon van de bondscoach, die zijn plek in de selectie meer dan verdiend heeft met een sterk seizoen.

ICONS Edition als vliegende start

Wie de kans wil vergroten om een van deze spelers in zijn team te krijgen, kan ook kijken naar de ICONS Edition van de game. Die bevat onder andere een Gold Starting XI Pack met spelers van 84 OVR of hoger, plus drie ICON of Hero Player Picks tot 91 OVR - waarmee je kunt kiezen uit verdedigers, middenvelders en aanvallers die zijn uitgebracht tussen de lancering en 31 maart 2026.
De Eredivisie TOTS-kaartjes zijn vanaf nu beschikbaar in EA Sports FC 26.

Deel dit bericht

Loading