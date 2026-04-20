EA Sports heeft het officiële Eredivisie Team of the Season voor EA Sports FC 26 bekendgemaakt. PSV domineert de selectie met vier spelers, maar ook Ajax, Feyenoord, NEC en Telstar zijn vertegenwoordigd.

Terwijl de Eredivisie zijn ontknoping nadert, met nog volop strijd om Europees voetbal en degradatie, zet EA Sports de absolute smaakmakers van de Nederlandse competitie in de schijnwerpers. Het Team of the Season (TOTS) is de jaarlijkse traditie waarbij de meest consistente spelers van het afgelopen seizoen een speciaal kaartje krijgen in het spel - doorgaans met fors opgewaardeerde statistieken.

De volledige selectie

Dit zijn de elf spelers die EA Sports heeft uitgekozen voor het officiële Eredivisie TOTS:

Keeper

Ronald Koeman Jr. - Telstar

Verdedigers

Bart van Rooij - FC Twente

Jerdy Schouten - PSV

Tsuyoshi Watanabe - Feyenoord

Mauro Júnior - PSV

Middenvelders

Joey Veerman - PSV

Kodai Sano - NEC

Ismael Saibari - PSV

Darko Nejašmić - NEC

Aanvallers

Ayase Ueda - Feyenoord

Mika Godts - Ajax

PSV is met vier spelers de best vertegenwoordigde club: Schouten, Mauro Júnior, Veerman en Saibari haalden allemaal de selectie. Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van NEC met Sano en Nejašmić - niet de meest voor de hand liggende club in een TOTS-elf. En dan is er nog Telstar-doelman Ronald Koeman Jr., zoon van de bondscoach, die zijn plek in de selectie meer dan verdiend heeft met een sterk seizoen.

De Eredivisie TOTS-kaartjes zijn vanaf nu beschikbaar in EA Sports FC 26.