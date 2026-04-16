Wandelschoenen aan: Battlefield 6 krijgt grotere maps

Gaming16 apr , 20:11doorLaura Jenny
Battlefield 6 wordt groter. De maps in het spel krijgen meer kilometers, zo heeft EA onthuld in een nieuwe roadmap-video. De map van Battlefield 4, Golmud Railway, is de map die als grootste game-omgeving voor Battlefield 6 zal gelden. Niet voor lang: in juli verschijnt seizoen 4 en dat brengt een map die meer watergefocust is. En daarin is het ruime sop heel ruim, want Tsuru Reef wordt dus een nog grotere map.

Supersize Battlefield 6

Een supersize voor Battlefield 6 dus. Volgens de makers van de game hebben spelers daar al vaak om gevraagd en nu wordt het waargemaakt. Al vragen gamers vooral om meer content in het algemeen, want tot nu toe vinden gamers het nog wat weinig en dat is merkbaar in dalende spelersaantallen. Reden voor EA om met een video te komen waarin de plannen voor de toekomst worden getoond. Het vertrouwen moet met deze grote maps verbeteren.
Season 3 gaat in mei van start en daarin zit die Golmud Railway. Die is 4x groter dan bestaande maps en de omgeving is Tadzjikistan. Grand Bazaar komt ook terug, maar heet dan Cairo Bazaar.

doorLaura Jenny

