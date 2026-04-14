Na de prijsstijging afgelopen najaar vinden veel gamers een abonnement op Xbox Game Pass te prijzig. Microsoft lijkt zich dit nu zelf ook te beseffen, zo blijkt uit een gelekte memo.

Xbox Game Pass ging afgelopen oktober op de schop. De verschillende abonnementsvormen kregen een nieuwe naam en in sommige gevallen ging de prijs ook omhoog. De prijs van het meest complete abonnement, Xbox Game Pass, steeg in één klap zelfs met 9 euro. Dat was voor veel gamers teveel van het goede – diverse abonnees besloten dan ook hun abonnement op te zeggen

Dat is zonde, want Xbox Game Pass is een hele handige dienst die ook wel liefkozend het ‘Netflix voor games ’ wordt genoemd. Via Game Pass krijg je maandelijks toegang tot veel Xbox- en pc-games, alleen voor de prijs van het abonnement. Daar zitten dus geen extra kosten aan verbonden, waardoor je – zeker als je veel games speelt – goedkoper uit bent met een abonnement dan de games in de winkels kopen. Jarenlang was Game Pass een geliefde service bij veel gamers, maar sinds de meest recente prijsverhoging zijn de meningen behoorlijk bekoeld.

Gelekte memo van de Xbox-baas

Microsoft lijkt zich dit zelf ook te beseffen. Eerder dit jaar werd de vorige baas van de gamedivisie van het bedrijf, Phil Spencer, vervangen door een nieuwe ceo: Asha Sharma. Van haar is nu een interne memo uitgelekt die eigenlijk alleen voor werknemers bedoeld was (via The Verge ). Wat blijkt? Ook zij vindt Game Pass te duur.

“Game Pass staat centraal binnen de waarde die we bij Xbox aan gaming hangen. Het is duidelijk dat het huidige model niet de uiteindelijke vorm is. Op de korte termijn is Game Pass te duur voor spelers te worden, dus hebben we een betere prijs-kwaliteitverhouding nodig. Op de lange termijn moet Game Pass een flexibeler systeem worden. Dat vergt wel tijd om uit te testen en te leren.”

Dat is duidelijke taal. Sharma heeft natuurlijk een punt: de meest complete versie van het abonnement, Game Pass Ultimate, kost op dit moment 26,99 euro per maand. Dat betekent dat je voor ongeveer twee maanden aan Game Pass Ultimate ook een gloednieuwe game kunt kopen die je voor altijd mag houden. Hoewel we geen toegang hebben tot data van Microsoft, zou het ons dan ook niets verbazen als het bedrijf wat Game Pass-abonnees heeft verloren sinds de prijsstijging vorig jaar.

Hoe gaat Game Pass veranderen?

De vraag is vooral wat Microsoft hier aan kan doen. Kijkend naar Sharma’s memo, insinueert ze niet per se dat de prijzen voor de bestaande abonnementen gaan dalen. We zien bedrijven immers zelden prijzen weer naar beneden bijstellen. In plaats daarvan zou het bedrijf wel eens kunnen experimenteren met wat de verschillende abonnementsvormen van Game Pass aanbieden, of compleet nieuwe ‘tiers’ kunnen introduceren voor een zachter prijsje.

Zo gaan er al een tijdje geruchten dat Microsoft overweegt om een goedkope versie van Game Pass aan te bieden waarop mensen ook advertenties te zien krijgen. Ook zou er een goedkopere tier overwogen worden waarbij alleen de spelen van Microsoft zelf – en dus niet van andere bedrijven – worden aangeboden. Tot slot gaan er ook geruchten dat Microsoft misschien niet meer diens grote geldkoe – de jaarlijkse Call of Duty-release – meteen vanaf de eerste dag op Game Pass wil plaatsen.

Er zijn dus genoeg manieren om Game Pass aanlokkelijker te maken, maar de meest logische oplossing lijkt een goedkoper abonnement met minder inhoud of advertenties. In de huidige economie geven consumenten logischerwijs voorrang aan het betalen van vaste lasten voordat ze geld uitgeven aan hobby’s. Dan moeten die hobby’s wel betaalbaar zijn om kans te maken op onze zuurverdiende knaken. Eén ding lijkt zeker: Microsoft gaat de komende jaren Xbox Game Pass op de schop nemen om de dienst in leven te houden.