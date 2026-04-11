Rockstar Games , de studio achter Grand Theft Auto 6, is gehackt. Door wie is onbekend, maar er zou gelukkig weinig impact zijn. Rockstar spreekt over een gelimiteerde hoeveelheid informatie die over het bedrijf is buitgemaakt. Echter is er ook een andere kant: zo stelt hackersgroep ShinyHunters, dat eerder Odido hackte, dat het achter de hack zit en dat het toch wel wat belangrijke info heeft buitgemaakt.

Verwacht geen onthullingen met gameplaybeelden van GTA 6 , maar eventueel wel informatie die uit een marketingplan is gekomen. De hackers stellen dat het het Snowflake-platform van Rockstar heeft gehackt en dat het daar de uitgaven van klanten heeft kunnen zien, contracten met entiteiten van buitenaf (zoals stemacteurs en muzieklabels) en dat het dus de marketingplannen heeft ingezien.

Het is de vraag in hoeverre dat heel interessant is: blijkbaar toch wel, want de hackersgroep zegt op het darkweb dat het losgeld van Rockstar heeft gevraagd. Als dat voor 14 april nog niet binnen is, dan zal het informatie online zetten. Ze schrijven over 'irritante problemen' die het Rockstar zou geven, meldt Hackread

Op zich reppen de hackers niet over GTA 6 specifiek en daardoor zou je kunnen denken dat de informatie die is buitgemaakt misschien minder interesant is voor gamers, maar meer gaat over interne Rockstar-zaken. Het is onbekend of Rockstar het losgeld zal betalen: doorgaans wordt aangeraden om geen losgeld te betalen, omdat het hacken lucratief maakt en hackers dan minder snel het bijltje erbij neergooien.

De vorige keer dat Rockstar werd gehackt was er ook beeld gelekt van GTA 6: die hacker is destijds opgepakt, maar toen was het leed al geleden en stond de boel al online.

We hopen wel dat Rockstar binnenkort zelf met iets nieuws komt, zoals een trailer van GTA 6. Het spel verschijnt op 19 november en we hebben in meerdere jaren tijd pas twee trailers gezien. Misschien is dat wel iets wat uit het marketingplan naar voren komt, wanneer we die derde, langverwachte trailer precies kunnen bekijken. Toch is het te hopen dat het hack beperkt is gebleven: doorgaans is het in de wereld van games niet bepaald fraai als er al veel naar buiten is gekomen buiten de studio's om.