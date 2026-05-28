Call of Duty: Modern Warfare 4 komt eraan. Het spel is nu officieel onthuld en verschijnt op 23 oktober. Erg vroeg voor een Call of Duty-game, want die komen vaak in november. Activision deed de aankondiging samen met Infinity Ward. Het spel verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en pc, met later ook een variant op de Nintendo Switch 2.

In Modern Warfare 4 beleven we een invastie van Noord-Korea in Zuid- Korea . Je bent Sergeant Park en dat is een heel nieuw personage voor de bekende shooterreeks, al zie je ook een oude bekende in de vorm van Captain Price. Die wordt opgejaagd en dat heeft alles te maken met wat zich afspeelt in Zuid-Korea.

Er komt een Ballistic Authority bij het spel kijken, waarbij het gebruik van wapens in het spel realistischer moet aanvullen. Denk aan hoe een kogel wordt afgevuurd en welk pad hij aflegt. Verder zijn er twaalf 6v6 maps en zijn er speciale locaties waar grotere gevechten kunnen worden gestreden.

Call of Duty gaat ook de extraction shooterkant op, waarbij je wordt gedropt in een omgeving, zoveel mogelijk handige bronnen moet zoeken en oppakken en op tijd moet zien weg te komen. Arc Raiders is het bekendste voorbeeld van dat type shooter.

Goed om te weten: de battle royale Call of Duty: Warzone is vana 4 juni niet meer te downloaden.