IO Interactive heeft zich de afgelopen tijd gebogen over 007 First Light
. Het is een game waarin je de rol van de bekende Britse geheimagent James Bond op je neemt. Nog niet zo 'established' als we hem nu kennen, maar juist de beginjaren van de slimme goedzak.
007 First Light
In de trailer
zien we het verhaal nog eens voorbijkomen. Wij kijken uit naar Lenny Kravitz, die is in deze game te zien als de schurk van het stuk, Bawma. We zien in de trailer ook het gameplaysysteem Creative Approach waarbij je moet sluipen, observeren en gadgets moet inzetten in de strijd. En die strijd vindt plaats op bijzondere locaties als IJsland en de Karpaten.
James Bond wordt gespeeld door Patrick Gibson, met Priyanga Burford als M en Lennie James als John Greenway, een ex-agent.
De game verschijnt op 27 mei op de PlayStation 5, Xbox Series en pc. Een Nintendo Switch 2-versie volgt in de zomer van 2026.