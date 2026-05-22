AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
007

007 First Light is er al bijna: laat je nog even lekker maken met een trailer

Gaming22 mei , 16:40doorLaura Jenny
IO Interactive heeft zich de afgelopen tijd gebogen over 007 First Light. Het is een game waarin je de rol van de bekende Britse geheimagent James Bond op je neemt. Nog niet zo 'established' als we hem nu kennen, maar juist de beginjaren van de slimme goedzak.

007 First Light

In de trailer zien we het verhaal nog eens voorbijkomen. Wij kijken uit naar Lenny Kravitz, die is in deze game te zien als de schurk van het stuk, Bawma. We zien in de trailer ook het gameplaysysteem Creative Approach waarbij je moet sluipen, observeren en gadgets moet inzetten in de strijd. En die strijd vindt plaats op bijzondere locaties als IJsland en de Karpaten.
James Bond wordt gespeeld door Patrick Gibson, met Priyanga Burford als M en Lennie James als John Greenway, een ex-agent.
De game verschijnt op 27 mei op de PlayStation 5, Xbox Series en pc. Een Nintendo Switch 2-versie volgt in de zomer van 2026.
destiny

Het is over en uit met Destiny 2: Bungie gaat voor een nieuw tijdperk

Gaming
21 mei 2026
Roblox

Roblox heeft nu ook kinderaccounts in Nederland

Gaming
19 mei 2026
Xbox controller

De nieuwe Xbox-controller heeft een mysterieuze knop

Gaming
15 mei 2026
steam controller arriveert in 2015 ook u

Grappig: de Steam-controller schreeuwt naar je als je hem laat vallen

Gaming
14 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading