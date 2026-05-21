Bungie heeft aangekondigd dat het stopt met Destiny 2 . De game is nog wel speelbaar, maar alle nieuwe content is geschrapt. Of ja, bijna dan: 9 juni krijgt het spel nog één grote update en dan is het klaar. Je kunt nog spelen, maar Bungie richt zich niet op je spel. Dat richt zich op toekomstige games . De laatste update heet Monument of Triumph en bestaat uit bekende Destiny 2-content, maar ook toevoegingen om te zorgen mensen Destiny 2 wel willen blijven spelen.

Destiny 2

Bungie heeft net de game Marathon uitgebracht, dus wat de toekomst van de gameontwikkelaar precies inhoudt is nog onbekend. Het is wel echt een shooterstudio, dus wie weet komt het met een nieuw, groot shooterproject. Het zegt op dit moment niet meer nieuws te hebben.