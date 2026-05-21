AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
destiny

Het is over en uit met Destiny 2: Bungie gaat voor een nieuw tijdperk

Gaming21 mei , 22:02doorLaura Jenny
Bungie heeft aangekondigd dat het stopt met Destiny 2. De game is nog wel speelbaar, maar alle nieuwe content is geschrapt. Of ja, bijna dan: 9 juni krijgt het spel nog één grote update en dan is het klaar. Je kunt nog spelen, maar Bungie richt zich niet op je spel. Dat richt zich op toekomstige games. De laatste update heet Monument of Triumph en bestaat uit bekende Destiny 2-content, maar ook toevoegingen om te zorgen mensen Destiny 2 wel willen blijven spelen.

Destiny 2

Bungie heeft net de game Marathon uitgebracht, dus wat de toekomst van de gameontwikkelaar precies inhoudt is nog onbekend. Het is wel echt een shooterstudio, dus wie weet komt het met een nieuw, groot shooterproject. Het zegt op dit moment niet meer nieuws te hebben.
In 2014 verscheen de eerste Destiny-game en inmiddels is de tweede in 2017 gevolgd. De games hebben verschillende uitbreidingen gekregen. Sony is de eigenaar van Bungie, de studio die ooit Halo maakte. Nu ligt Halo al jaren bij 343 Industries en is het dus de vraag of Bungie aan een nieuwe IP werkt.

Lees ook

Roblox heeft nu ook kinderaccounts in NederlandRoblox heeft nu ook kinderaccounts in Nederland
De verrassende psychologie achter jouw avond entertainmentDe verrassende psychologie achter jouw avond entertainment
De nieuwe Xbox-controller heeft een mysterieuze knopDe nieuwe Xbox-controller heeft een mysterieuze knop
Roblox

Roblox heeft nu ook kinderaccounts in Nederland

Gaming
19 mei 2026
Xbox controller

De nieuwe Xbox-controller heeft een mysterieuze knop

Gaming
15 mei 2026
steam controller arriveert in 2015 ook u

Grappig: de Steam-controller schreeuwt naar je als je hem laat vallen

Gaming
14 mei 2026
Philips OneBlade start zoektocht naar eigen professioneel Fortnite-team

Philips OneBlade start eigen professioneel Fortnite-team

Gaming
13 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading