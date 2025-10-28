Halo naar PS5: wat gaan we doen zonder exclusieve games?

Microsoft heeft aangegeven dat Halo niet langer een Xbox-exclusive meer is. Het spel met Master Chief in de hoofdrol, dat toch echt het paradepaardje is van Xbox. Nu komt het naar PlayStation en daar is de gamewereld verdeeld over. Wat voor gamewereld wordt het, zo zonder Xbox-exclusives als deze?

Zijn exclusives niet meer van deze tijd?

Volgens Microsoft is het idee van exclusieve games achterhaald. Het is niet meer van deze tijd, stelt het merk. We snappen dat wel: veel games spelen zich tegenwoordig online af en dan is het nu eenmaal handiger als iedereen kan meedoen. En een stuk leuker natuurlijk. Bovendien scheelt het geld: niet iedereen hoeft alle consoles meer in huis te hebben en dat is een grote plus.

Het is dus fijn dat je straks niet meer verschillende consoles hoeft te hebben die honderden euro’s kosten, maar tegelijkertijd voelen sommige gamers zich bekocht. Koop jij je Xbox speciaal voor Halo, dan is het best balen als het spel vervolgens op de PlayStation verschijnt. Maar zie het van de positieve kant: je kunt nu eindelijk met je vrienden gamen die al die jaren al weigeren om ook een Xbox te kopen.

Wat gaat Sony doen?

Het moge duidelijk zijn dat het minder exclusief maken van games een grote invloed zal hebben op de gamewereld. De een is er fan van, de ander maakt zich zorgen. Wat de verschillende consolemakers juist zo verschillend maakte, dat verdwijnt. Het maakt een einde aan de consolewars: een nogal abrupt einde misschien, waarbij het ineens een soort ‘pais en vree’ lijkt. Of dat echt zo is, dat zal de tijd uitwijzen. Nog steeds zal Xbox de grootste willen zijn en PlayStation ook. Het is alleen de vraag wat Sony nu gaat doen: gaat het zijn topper als Horizon en The Last of Us nu ook minder exclusief maken? Xbox heeft natuurlijk Game Pass, maar zoiets succesvols heeft Sony niet. Dat leunt juist heel erg op zijn exclusieve games. Slimme zet dus van Microsoft. Hiermee heeft het zijn grootste concurrent tuk.

Waarschijnlijk blijft Xbox bezig met deze strategie en zal Sony wel bij de exclusives blijven. Afwachten of innovatie slim is, of dat gamers liever blijven bij het oude.