De LEGO Game Boy kan dankzij een modder échte spellen afspelen

De LEGO Game Boy is nog maar sinds kort verkrijgbaar, maar iemand heeft deze set al dusdanig aangepast dat er échte Game Boy-spellen op gespeeld kunnen worden. Maak kennis met de Build A Boy.

Nostalgie

Haast iedereen die in de jaren negentig is opgegroeid heeft natuurlijk nostalgische gevoelens bij Nintendo’s allereerste spelcomputer op zakformaat. Wie zat er niet urenlang – op familiefeestjes of tijdens lange autoritten – Tetris te spelen op het schattige apparaatje? Ook spellen als The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Ducktales en de Super Mario Land-games vonden gretig aftrek.

Niet alleen Nintendo is een expert op het gebied van inspringen op dergelijke nostalgische gevoelens, ook LEGO is er heer en meester in. Begin deze maand kwam dan ook de LEGO Game Boy uit, een prachtig ogende replica van de handheld die het laat voelen alsof je de Game Boy weer zoals vanouds in je handen houdt. Met één belangrijk verschil: je kunt er geen games op spelen.