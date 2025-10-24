De LEGO Game Boy kan dankzij een modder échte spellen afspelen

De LEGO Game Boy is nog maar sinds kort verkrijgbaar, maar iemand heeft deze set al dusdanig aangepast dat er échte Game Boy-spellen op gespeeld kunnen worden. Maak kennis met de Build A Boy.
Haast iedereen die in de jaren negentig is opgegroeid heeft natuurlijk nostalgische gevoelens bij Nintendo’s allereerste spelcomputer op zakformaat. Wie zat er niet urenlang – op familiefeestjes of tijdens lange autoritten – Tetris te spelen op het schattige apparaatje? Ook spellen als The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Ducktales en de Super Mario Land-games vonden gretig aftrek.
Niet alleen Nintendo is een expert op het gebied van inspringen op dergelijke nostalgische gevoelens, ook LEGO is er heer en meester in. Begin deze maand kwam dan ook de LEGO Game Boy uit, een prachtig ogende replica van de handheld die het laat voelen alsof je de Game Boy weer zoals vanouds in je handen houdt. Met één belangrijk verschil: je kunt er geen games op spelen.
Althans, niet als je hem niet mod. Een vrouw die zichzelf Natalie the Nerd noemt gaf afgelopen zomer al aan dat ze de LEGO Game Boy dusdanig zou aanpassen dat het wél mogelijk zou zijn om er games op te spelen. Hoewel dit eigenlijk als grapje bedoeld was, heeft ze nu toch daad bij woord gevoegd.
Ze noemt haar versie van de LEGO Game Boy de ‘Build A Boy’. Ze gebruikt hiervoor een printplaat die gebaseerd is op de cpu uit de Game Boy Pocket, en het gaat dus nadrukkelijk niet om een emulator. De Game Boy-cpu is wat moeilijker om aan te komen – daarom is ze voor de verder nagenoeg gelijke Game Boy Pocket-plaat gegaan.
Een extra voordeel is dat deze printplaat wat kleiner is, wat wel zo handig is gezien de beperkte ruimte in het LEGO-bouwwerk. Deze is geplaatst op de plek waar het zogenaamde scherm zit. De LEGO Game Boy wordt geleverd met een paar plastic plaatjes waarop foto’s van bestaande Game Boy-spellen zijn te zien, maar nu wordt die ruimte dus gebruikt om er een werkende handheld van te maken.
Ook heeft Natalie the Nerd schakelaars gemaakt die achter de LEGO-replicas van de actieknoppen en vierpuntdruktoets geplaatst kunnen worden. Op die manier kun je de games die je er op afspeelt ook daadwerkelijk besturen – wel zo handig. Er zit zelfs een herlaadbare batterij in en er is een speaker en een volumewiel om geluid te krijgen. Tot slot moet je daadwerkelijke echte Game Boy-cartridges in een slot steken om ze te spelen.
Hoewel Natalie de Build A Boy zelf al werkende heeft gekregen, is hij nog niet te koop. Dat gebeurt pas ergens begin 2026. De prijs heeft ze nog niet bepaald, al verwacht ze rond de 99 Amerikaanse dollars te vragen. Ze gaat echter ook een goedkoper pakket aanbieden waarin alleen de printplaat en andere benodigdheden zitten die je zelf in je LEGO Game Boy kunt bouwen – voor de echte creatievelingen dus.
Overigens is dit project van Natalie the Nerd niet de enige manier om je LEGO Game Boy werkend te krijgen. Concurrent BrickBoy werkt aan iets soortgelijks dat vanaf eind deze maand via Kickstarter moet worden gecrowdfund, al worden spellen daarbij via ROM’s op een emulator afgespeeld, niet de daadwerkelijke Game Boy-cartridges. Waar je voor wil gaan hangt dus vooral of in hoeverre je de echte Game Boy-ervaring wil nabootsen.