PlayStation vertelt je of je wel een eerlijke prijs voor je game betaalt

De Autoriteit Consument en Markt zal blij zijn: Sony gaat gamers laten zien wat games de afgelopen dertig dagen qua prijzen hebben gedaan. Zo kunnen gamers beter zien of ze wel een goede deal voor een game hebben, of dat ze misschien toch beter even kunnen wachten omdat het spel eerder een lagere prijs had.

PlayStation Store

De PlayStation Store gaat gamers meer inzicht geven in recente prijsverlagingen. Van games die in de aanbieding zijn wordt getoond of het nou om een scherpe prijsdaling gaat, of dat het eigenlijk wel meevalt. Het geven van prijsinformatie van de afgelopen dagen is ook geregeld met de Omnibus Directive, wat aangeeft dat consumenten recht hebben op die info. Het is informatie die je op andere platforms al langer kan vinden, maar nu dus ook wordt geboden door Sony zelf.

Dat is voor de ACM een positief punt, want het controleert juist strenger op nepkortingen, vooral met Black Friday dat aanstaande is, worden er volop prijzen doorgestreept die helemaal niets meer met de realiteit te maken hebben. Er wordt bijvoorbeeld vaak naar de adviesprijs van een product verwezen, terwijl dat product de afgelopen maand bijvoorbeeld al steeds honderden euro’s goedkoper was.