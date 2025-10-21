21.10.2025
Gaming

PlayStation vertelt je of je wel een eerlijke prijs voor je game betaalt

By: Laura Jenny

BlogGaming

De Autoriteit Consument en Markt zal blij zijn: Sony gaat gamers laten zien wat games de afgelopen dertig dagen qua prijzen hebben gedaan. Zo kunnen gamers beter zien of ze wel een goede deal voor een game hebben, of dat ze misschien toch beter even kunnen wachten omdat het spel eerder een lagere prijs had.

PlayStation Store

De PlayStation Store gaat gamers meer inzicht geven in recente prijsverlagingen. Van games die in de aanbieding zijn wordt getoond of het nou om een scherpe prijsdaling gaat, of dat het eigenlijk wel meevalt. Het geven van prijsinformatie van de afgelopen dagen is ook geregeld met de Omnibus Directive, wat aangeeft dat consumenten recht hebben op die info. Het is informatie die je op andere platforms al langer kan vinden, maar nu dus ook wordt geboden door Sony zelf.

Dat is voor de ACM een positief punt, want het controleert juist strenger op nepkortingen, vooral met Black Friday dat aanstaande is, worden er volop prijzen doorgestreept die helemaal niets meer met de realiteit te maken hebben. Er wordt bijvoorbeeld vaak naar de adviesprijs van een product verwezen, terwijl dat product de afgelopen maand bijvoorbeeld al steeds honderden euro’s goedkoper was.

ACM let extra goed op prijzen

De prijs mag bijvoorbeeld alleen worden doorgehaald als die prijs in de afgelopen 30 dagen werd gehanteerd. De ACM wil voorkomen dat klanten misleid worden door hoge kortingspercentages. Zo verbiedt het webwinkels ook dat shops de prijs heel even omhoog gooien om dat te kunnen zeggen. Shops kunnen beter op goede voet blijven met de ACM, want het geeft hier wel degelijk boetes voor: vijf winkels moesten vorig jaar betalen en dat kwam in totaal uit op 621.000 euro.

Sony past meer aan aan de winkel: er worden ook gebruikersreviews in de store gezet voor de gameconsoles, precies zoals op Steam. Zo heb je als consument meer informatie over een product voordat je tot aankoop overgaat. Zeker in een wereld waarin constant opvalt hoe veel alles duurder lijkt te worden, denken mensen waarschijnlijk langer na over een game-aankoop.

Games worden ook steeds duurder: voor Battlefield 6 betaal je 79,99 euro. Voordat je 80 euro neertelt voor een game, en zoveel uren in een spel gaat steken, wil je wel dat dat je tijden je geld waard is. De PlayStation Store gaat je nu dus laten zien of een afprijzingdeal het ook wel echt waard is, en daar zijn wij als gierige gerten en gerda’s natuurlijk heel blij mee.

