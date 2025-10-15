5 redenen om Ghost of Yotei op PlayStation 5 te gaan spelen

Het is de grootste PlayStation-release sinds Spider-Man 2, als we tenminste naar Europa kijken. Indrukwekkend, maar wat maakt Ghost of Yotei nou zo fantastisch? Het spel is pas net uit, maar zijn eerste weekend aan verkopen belooft wat. De reviews gelukkig ook. Dit zijn vijf redenen om Ghost of Yotei te spelen.

Omdat Ghost of Tsushima briljant is

De voorganger van Ghost of Yotei is die andere Ghost: Tsushima. We steken niet onder stoelen of banken dat we die game fenomenaal vinden. Het heeft heel veel om van te houden. Toegegeven, wat dat betreft doet Ghost of Yotei niet heel erg veel nieuws, maar dat is ons inziens niet storend: Tsushima smaakte zeker naar meer. We zouden voor een derde deel graag zien dat we bijvoorbeeld naar Afrika gaan en Japan wat meer achter ons laten, maar Ghost of Yotei biedt precies net even meer van wat Ghost of Tsushima neerzette, plus nog dat beetje extra.

Adembenemend Japan als open wereld

Er zijn niet voor niets fotowedstrijden rondom deze game: elke seconde in dit spel is een foto waard. Het voelt bijna alsof je op vakantie bent in Japan, maar dan word je af en toe bijna vermoord. Wederom heb je Japan als open wereld tot je beschikking, al is het ditmaal wel een andere tijdsperiode waarin we ons bevinden: 1603, 300 jaar na Ghost of Tsushima, wat betekent dat er al wat moderniseringen zijn ten opzichte van die ruigere tijd uit de eerste game. Hoewel: die modernisering zorgt soms juist voor ruigere tijden.