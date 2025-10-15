5 redenen om Ghost of Yotei op PlayStation 5 te gaan spelen

Het is de grootste PlayStation-release sinds Spider-Man 2, als we tenminste naar Europa kijken. Indrukwekkend, maar wat maakt Ghost of Yotei nou zo fantastisch? Het spel is pas net uit, maar zijn eerste weekend aan verkopen belooft wat. De reviews gelukkig ook. Dit zijn vijf redenen om Ghost of Yotei te spelen.
De voorganger van Ghost of Yotei is die andere Ghost: Tsushima. We steken niet onder stoelen of banken dat we die game fenomenaal vinden. Het heeft heel veel om van te houden. Toegegeven, wat dat betreft doet Ghost of Yotei niet heel erg veel nieuws, maar dat is ons inziens niet storend: Tsushima smaakte zeker naar meer. We zouden voor een derde deel graag zien dat we bijvoorbeeld naar Afrika gaan en Japan wat meer achter ons laten, maar Ghost of Yotei biedt precies net even meer van wat Ghost of Tsushima neerzette, plus nog dat beetje extra.
Er zijn niet voor niets fotowedstrijden rondom deze game: elke seconde in dit spel is een foto waard. Het voelt bijna alsof je op vakantie bent in Japan, maar dan word je af en toe bijna vermoord. Wederom heb je Japan als open wereld tot je beschikking, al is het ditmaal wel een andere tijdsperiode waarin we ons bevinden: 1603, 300 jaar na Ghost of Tsushima, wat betekent dat er al wat moderniseringen zijn ten opzichte van die ruigere tijd uit de eerste game. Hoewel: die modernisering zorgt soms juist voor ruigere tijden.
Er wordt namelijk flink gestreden in deze game en ontwikkelaar Sucker Punch Productions heeft speciaal voor deze game het vechten verbeterd. Je zwaait je katana nu eventueel ook dubbel: dual wielding is namelijk toegevoegd. Je kunt nadat je de Prologue hebt gespeeld The Way of Dual Katana spelen en dan leer je deze skill. Heb je hem eenmaal, dan hoef je alleen R2 vast te houden en de X-knop drukken om de Dual Katana erbij te pakken en nog effectiever te vechten. En er zijn meer nieuwe wapens, maar dat laten we aan jou om te ontdekken. In ieder geval voelt het spel daardoor toch wel een tikkeltje anders dan Tsushima.
Is het verhaal voorspelbaar? Ja, maar je krijgt wel veel ‘bijverhalen’ te horen door de zijmissies in te duiken. Ook past het verhaal nu eenmaal bij die tijd, dus dat het niet heel verrassend is, dat vinden we niet zo erg. Het gaat om moed en eer en een vervlogen tijd waar we veel over -en misschien wel van- kunnen leren. Het is in ieder geval interessant om in de schoenen van Atsu te stappen die wraak wil op de Yotei Six die haar familie hebben afgeslacht. Je voelt hoe zwaar deze taak voor haar weegt en het voelt dan ook alsof je het een beetje samen doet.
Je kunt in deze nieuwe game veel beter verkennen. In de zojuist genoemde missie The Way of Dual Katana bijvoorbeeld, kun je heel goed je grijphaak (grappling hook) gebruiken. Deze game leert je absoluut dat Ghost of Tsushima eigenlijk heel erg Hollands was: alles was vrij plat, er werd eigenlijk bijna geen gebruik gemaakt van die prachtige bergen en heuvels. Dat is in Yotei echt anders: je klautert en je klimt, je gebruikt die haak en er is in het algemeen veel meer verticaal te beleven. Dat kennen we natuurlijk ook wel uit andere games, maar nu we Yotei spelen merken we pas dat we dat echt gemist hebben in Tsushima, al lieten we ons daar natuurlijk zodanig inpakken door die bloedmooie spelwereld, dat we ons daar niet voor schamen. Yotei maakt het in ieder geval goed.
Ghost of Yotei is nu beschikbaar op PlayStation 5.