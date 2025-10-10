Battlefield 6 is gearriveerd: grootschalige oorlogsvoering met veel vernietiging

Vandaag is de strijd losgebarsten. Waar Call of Duty de afgelopen jaren gamers met een voorliefde voor schietactie in hun greep hield, daar is er voor het eerst in tijden weer gedegen concurrentie in de vorm van Battlefield 6. Die laatstgenoemde game is vandaag uitgekomen, dus het beloofd een knallend weekend te worden.
De Battlefield-reeks heeft de afgelopen decennia zijn strepen wel verdiend. Waar veel shooters relatief oppervlakkige actie bieden, daar staat Battlefield sinds jaar en dag bekend om grotere slagvelden met een vleugje tactische oorlogvoering. Daarbij zijn multiplayerpotjes in Battlefield vaak grootschaliger dan bij de concurrentie, waardoor het niet alleen belangrijk is zelf in leven te blijven tijdens een match, maar ook aan het doel van je complete team te denken.
De afgelopen jaren is de reputatie van Battlefield ietwat afgegleden door enkele minder goed ontvangen delen die afweken van de hierboven beschreven kern. Uitgever Electronic Arts vond echter dat het dit jaar tijd werd voor een terugkeer naar wat de reeks zo goed maakte, en als we de eerste indrukken van gamers – onder andere via meerdere testfases die zijn gehouden – mogen geloven, dan is dat nog gelukt ook.
In de singleplayercampagne van de game, die zich afspeelt in 2027 en 2028, maken we kennis met een wereld die eigenlijk niet eens meer zo heel ondenkbaar is. Steeds meer landen trekken zich terug uit de NAVO, en in plaats daarvan wint de militaire factie Pax Armata aan macht. Terwijl diverse landen zich aan deze groepering blijven aansluiten, besluit Pax Armata dat zij de totaalmacht willen hebben. Het is aan de leden van Dagger 13, een elite team aan mariniers, om daar een stokje voor te steken.
Wat volgt is een spetterende reeks missies waarin explosieve oorlogsvoering centraal staat. Terwijl het spannende verhaal zicht ontvouwt, reis je de wereld over om op de meest prachtige locaties grootschalige gevechten te houden – te voet én in voertuigen. In vergelijking met veel andere shooters voelt de gameplay daarbij opvallend gewichtig en realistisch, terwijl ook de soepelheid niet uit het oog wordt verloren.
De hierboven beschreven singleplayercampagne zal voor de meeste spelers echter simpelweg als voorgerecht dienen, want Battlefield 6 draait net zoals eerdere delen toch vooral om de multiplayer. Je kunt vanaf vandaag op negen verschillende maps je schietkunsten vertonen, gesitueerd in virtuele versies van steden en landen als New York, Iran en Egypte.
Daarbij zijn er verschillende modi om je tanden in te zetten. Natuurlijk is er de klassieke Team Deathmatch, waarin twee teams van elk acht spelers het tegen elkaar opnemen om zo vaak mogelijk spelers van het andere team te doden. Een interessante variatie hierop is Squad Deathmatch, waarin de zestien spelers in kleinere teams van elk vier spelers worden verdeeld.
Nog interessanter wordt het in grootschalige modi zoals Conquest. Daar doen namelijk maar liefst 64 spelers aan mee. De actie vindt plaats op grotere versies van de maps en het is hier waar samenwerken met je team nog meer loont. Omdat de gevechten zich op een grote schaal afspelen, vinden ook voertuigen zoals tanks hier gretig aftrek.
Dit alles wordt gecomplimenteerd door het indrukwekkende destructiesysteem van Battlefield 6. Afhankelijk van welk materiaal het gemaakt is, kan zo’n beetje alles dat je tegenkomt op de maps kapot. Een tegenstander schuilt in een flatgebouw aan de overkant? Waarom niet een raket er op afvuren om heel het gebouw in te laten storten? Maar ook op kleinere schaal – bijvoorbeeld door een muur beuken om bij je doelwit te komen – biedt dit een hoop interessante mogelijkheden die in veel andere shooters niet voorkomen.
Alsof dat alles nog niet genoeg is, keert Battlefield Portal uit de vorige Battlefield-game terug in het zesde deel. Hier kun je naar gelieve de ervaring naar je eigen smaak aanpassen. Verzin je eigen regels en pas die toe op een map naar keuze om een compleet unieke ervaring te creëren, die je vervolgens met je medespelers online deelt.
Zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij dit soort games, is de release van Battlefield 6 vandaag nog maar het begin. Ongeveer om de drie maanden begint er een nieuw seizoen in de game, en dat levert ook allerlei nieuwe content op, waaronder nieuwe maps om te verkennen en wapens om mee te knallen.
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een nog grootsere battle royale-ervaring – denk Call of Duty: Warzone en Fortnite – die op een later moment gratis beschikbaar komt – óók voor mensen die Battlefield 6 niet hebben aangeschaft. Er staat dus nog genoeg op stapel.
Vanaf vandaag is het dus tijd om op oorlogspad te gaan. Battlefield 6 is nu speelbaar op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Ingerukt, soldaat!