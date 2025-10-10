Battlefield 6 is gearriveerd: grootschalige oorlogsvoering met veel vernietiging

Vandaag is de strijd losgebarsten. Waar Call of Duty de afgelopen jaren gamers met een voorliefde voor schietactie in hun greep hield, daar is er voor het eerst in tijden weer gedegen concurrentie in de vorm van Battlefield 6. Die laatstgenoemde game is vandaag uitgekomen, dus het beloofd een knallend weekend te worden.

Terug van weggeweest

De Battlefield-reeks heeft de afgelopen decennia zijn strepen wel verdiend. Waar veel shooters relatief oppervlakkige actie bieden, daar staat Battlefield sinds jaar en dag bekend om grotere slagvelden met een vleugje tactische oorlogvoering. Daarbij zijn multiplayerpotjes in Battlefield vaak grootschaliger dan bij de concurrentie, waardoor het niet alleen belangrijk is zelf in leven te blijven tijdens een match, maar ook aan het doel van je complete team te denken.