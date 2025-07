Dit is de multiplayer van Battlefield 6: en wat het spel kost

Geheel volgens plan is de multiplayer van Battlefield 6 onthuld. Daarnaast heeft Electronic Arts bekendgemaakt wanneer de open beta’s volgen en wat het spel kost.

Dagger 13

Voordat we dieper in de gameplaymogelijkheden duiken: er is ook iets meer bekendgemaakt over het verhaal. Je bent deel van Dagger 13 en je ziet in een clip hieronder hoe producent Ryan McArthur meeru uitlegt over het spel.

Daarnaast werden we een tamelijk explosieve trailer geserveerd, met daarin onder andere tanks, turrets en drones. Die moet je alvast warm laten lopen voor de multiplayer van de nieuwe oorlogsgame van EA. Na veel lekken kunnen we nu zien hoe Siege of Cairo en Empire State er echt uitzien. Het moge duidelijk zijn dat het een soort LEGO-game is waarin alles kapot kan: de trailer barst van de explosies en er blijft weinig heel, maar dat is vooral een voortborduursel op wat we al in de eerste trailer zagen.

Battlefield 6-multiplayer

In het spel komt er veel terug van weggeweest. Het klassensysteem bijvoorbeeld, waarbij je kunt kiezen of je voor de wat meer aanvallende Assault-klasse kiest, of liever de engineer die goed met de vele voertuigen kan werken. Ook is er nog de optie om Support te zijn om meer te ondersteunen en Recon die snipers gebruiken. Het is dus actie of meer ondersteuning en die mogelijkheden zijn mooi verdeeld.