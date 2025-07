Mario Kart World frustrerend? Nintendo heeft er iets aan gedaan

Meer duidelijkheid in het spel

En daarover gesproken: spelers vonden die open wereld ook iets te open. Er werd volop geklaagd dat mensen eigenlijk geen idee hadden hoe ver ze waren met het verzamelen en uitkammen van de gamewereld in de Free Roam-modus. Het is niet dat er nu ineens een balk met een percentage in beeld komt, maar je kunt wel een andere kleur verwachten bij P Switches, vraagtekenblokken en Peach-munten die je al hebt. Dat geeft je in ieder geval meer informatie over wat je al achter de rug hebt.

Meer inzicht komt er ook in de wachtrij: wanneer je door de open wereld heenrijdt en wacht tot de volgende race begint, is er nu een teller in beeld, zodat je weet hoe lang je nog hebt. Dat is bij sommige races al zo, maar nu wordt dat standaard. Dan weet je of je nog even snel een hand chips kan nemen en je hand kan afvegen of dat je toch echt in de startblokken moet staan.

Nog even terugkomend op de vs-races is er nog iets nieuws, je kunt het ook met alleen paddenstoelen spelen. Daarmee bedoelen we niet dat je alleen tegen Toad en Toadette racet, maar wel dat je als power-up alleen maar paddenstoelen tot je beschikking hebt. Ook worden er meerdere dingen aangepast voor mensen die gewoon willen kijken. Je kunt als je zelf niet rijdt nu beter kiezen naar welke speler je kijkt. Ook kun je replays bekijken van Time Trial-ghosts om een betere strategie in te kunnen zetten.

Mario Kart World is alleen verkrijgbaar op Nintendo Switch 2 en wel voor een adviesprijs van 79,99 euro.