Mario Kart World review: loeigoeie launchgame van Switch 2

Nintendo Switch heeft niet heel veel gloednieuwe Nintendo-launchgames, maar met een game als Mario Kart World zou je dat misschien wel begrijpen: een open wereld om te verkennen, online spelen tot je erbij neervalt: de belofte is duidelijk. Maar klopt dat in de realiteit ook? Is dit de Mario Kart waar we inmiddels al meer dan 10 jaar van dromen?

Mario Kart World

Voordat we dieper in de Nintendo Switch 2 als console duiken, willen we natuurlijk eerst de nodige vlieguren hebben gemaakt. Daarvoor gebruiken we voornamelijk Mario Kart World, de grote lanceertitel van de console. De game bevat weer een gigantische hoeveelheid personages uit de Mario-games, maar bijvoorbeeld ook uit Mario Kart zelf. Zo was ik erg blij dat de Koe werd aangekondigd, die ook daadwerkelijk die naam draagt. Het dier komt uit Moo Moo Farm en het is een genot om met haar te rijden. Ik kijk regelmatig via het andere camerastandpunt om haar oren in de wind te zien wapperen. Ja, echt, alleen daarvoor.

Sowieso is deze game visueel gesproken heerlijk. De toevoeging van de gouden eettasjes waarmee je je personage soms een outfit kunt geven is een beetje mysterieus, maar tegelijkertijd is dat Kinder-surprise-effect ook wel weer grappig. Soms heb je er echt iets aan, soms niet, maar in de race ga je er daadwerkelijk sneller door, dus dat is sowieso positief. Ook de rest van de visuals is fantastisch: van de dinosaurussen van het ene circuit, waarbij je tussen de benen van een brachiosaurus doorrijdt, tot de hordes autootjes en zelfs bommenverspreidende voertuigen in het andere.