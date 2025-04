Zo open is de open wereld van Mario Kart World

Eindelijk is de Nintendo Switch 2 helemaal out in the open en weten we ook dat Mario Kart eindelijk een opvolger krijgt. Een opvolger die voor het eerst een open wereld bevat. Er zijn in die open wereld diverse parcours en daar kun je naartoe gaan tussen de races door.

Mario Kart World

De races zelf zijn dus niet open wereld, al hebben die nog steeds kruipdoor-sluipdoor-weggetjes waarmee je anders kunt rijden om de weg een stukje af te snijden. Het open wereld-gedeelte bestaat dus alleen tussen de races door. Je kunt voedingsmiddelen oppakken voor nieuwe outfits, je kunt de wereld verkennen naar wens en er zijn in die wereld ook nog missies verscholen onder een P-schakelaar.

Er is in de open wereld nog meer te vinden, zoals munten en meer. Ook kun je foto’s maken van je coureur, zijn of haar voertuig en de omgeving. Er zijn verschillende werelden om te verkennen, zoals Kroonstad (een stedelijk gebied), Prachtgracht (een waterwereld), Sterrenwacht (de bekende ruimteomgeving van Rosalina) en Boo-Bioscoop (een cinemalocatie vol spoken).