Nintendo Switch 2 is zojuist officieel aangekondigd

Je kunt via Nintendo meedoen met een wedstrijd om bij het Nintendo Switch 2-evenement te zijn van 9 tot en met 11 mei in Taets in Zaandam. Je kunt meedoen met je Nintendo-account, maar dat kan pas vanaf 18 januari om 15:00 uur.

De eerste Nintendo Switch verscheen in maart 2017, dus het is anno 2025 de hoogste tijd voor een opvolger. Toch lijkt Nintendo de handheld-console-hybride niet heel erg verregaand aan te passen. Er zijn nog steeds Joy-Cons, je kunt hem nog steeds zowel als handheld als op televisie gebruiken en het design lijkt ook redelijk overeen te komen met zijn voorganger. Aan de andere kant: Nintendo Switch loopt nog steeds heel goed. Het is alleen de vraag of Switch 2 straks wel anders genoeg is. Switch is na de PlayStation 2 en de Nintendo DS de bestverkochte gameconsole ooit met tot nu toe 146.04 miljoen verkopen.