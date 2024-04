6 Nintendo Switch-games waar we dit jaar naar uitkijken

Terwijl we veel geruchten horen over een tweede Nintendo Switch, willen we toch nog even stilstaan bij de huidige Switch. Sowieso komt die tweede pas in 2025, dus dat geeft ons de perfecte gelegenheid om stil te staan bij de games waar we dit jaar naar uitkijken op Nintendo Switch: dat zijn er namelijk nogal wat. We noemen er 5.

1. Paper Mario: Thousand Year Door

Het is een geweldige game, dat weten we al, maar nu krijgt het spel een remake die flink wat meer zal inhouden dan slechts een visuele upgrade. Het leuke aan Paper Mario is dat het meer RPG is en een heel andere look heeft dan andere Mario-games. Vooral hoe het spel op allerlei manieren speelt met papier is heel gaaf.