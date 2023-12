Deze 14 langverwachte games komen in 2024 uit

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dan wil je natuurlijk weten: wat gaan we spelen? De eerste paar maanden van het jaar staan al vol met gamereleases van spellen waar we al lang naar uitkijken. We noemen er maar liefst 14 op. 1. Prince of Persia: The Lost Crown Al sinds de eerste keer dat we met deze man aan een afgrondje hingen, zijn we er dol op. Prince of Persia is videogame royalty en hoewel Ubisoft soms wat wisselend is in de kwaliteit van games die het uitgeeft, zijn de verwachtingen voor deze Perzische prins wel heel hooggespannen. Platforms: PlayStation 4 & 5, Xbox Series & One en PC Datum: 18 januari 2024

2. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy De Ace Attorney-franchise is niet voor iedereen, maar voor wie het wel is: er komt een nieuw deel aan! Althans, een verzameldeel waarin je weer plaatsneemt in de rechtbank en daaromheen om mensen het vuur aan de schenen te leggen in ondervragingen, en vooral zoveel mogelijk OBJECTION te roepen en er succesvol mee weg te komen. We kijken ernaar uit om weer in wat vreemde zaken te duiken met onze advocatenjassen aan. Platforms: Nintendo Switch Datum: 25 januari 2024

3. Tekken 8 Tekken 8 is een vechtgame en dat is het altijd al geweest. Toch is deze uitgave al zeer bejubeld, omdat de ontwikkelaars met een line-up komen met heel toffe personages. De trailers zien er tot nu toe goed uit: zou het het beter doen dan Street Fighter? Platforms: PlayStation 5, Xbox Series Datum: 26 januari 2024

4. Like A Dragon: Infinite Wealth Yakuza komt naar Hawaii, want in Like A Dragon zien we Ichiban Kasuga en Kiryu Kazuma die door Honolulu moeten struinen, op zoek naar de moeder van Ichiban. En vooral naar wat er met haar is gebeurd. Maar natuurlijk is dit geen romantische, prachtige gameversie van een aflevering Vermist: dit is een vechtgame die om de maffia draait en die belooft ook welig te tieren in Hawaii. Platforms: PlayStation 4 & 5, Xbox Series & One en PC Datum: 26 januari 2024

5. Suicide Squad: Kill the Justice League Veel mensen moeten nog een beetje wennen aan die jonge Poison Ivy (zeker haar liefje Harley Quinn), maar verder ziet Suicide Squad: Kill the Justice League er best goed uit. Het spel wordt gemaakt door het zeer geprezen Rocksteady (bekend van Batman Arkham) en Batman maakt zelfs zijn opwachting in dit spel (ingesproken door de overleden Kevin Conroy, dus extra bijzonder). Platforms: PlayStation 5, Xbox Series en PC Datum: 2 februari 2024

6. Persona 3 Reload Persona is ook een franchise met een goede track record en de turn-based RPG uit 2006, Persona 3, krijgt in Reload een flinke facelift. Met een nieuwe look, nieuwe stemacteurs en een geweldige nieuwe soundtrack. Met Persona ben je wel even zoet, dus dit spel is absoluut waar voor je geld. Platforms: PlayStation 4 & 5, Xbox Series & One en PC Datum: 2 februari 2024

7. Mario vs Donkey Kong Het is lekker laagdrempelig, het is koddig en het is een game om heerlijk relaxed te spelen. Mario vs. Donkey Kong biedt weer veel plezier in het maken van kettingreacties om zo aan het juiste einde te komen. Je moet goed kijken wat er staat te gebeuren en daar goed mee omgaan om zo mini-Mario’s te verzamelen en Donkey Kong te verslaan. Heel relaxt, en ook nog met anderen te spelen als je wil, wat nieuw is in deze game. Platforms: Nintendo Switch Datum: 16 februari

8. Skull and Bones Het is een game die in de aanloop naar release een beetje twijfelachtig in de gaten werd gehouden, omdat er nogal veel ontwikkelgedoe rondom het spel was. Maar het is wel een piratenspel en dat klinkt toch wel erg tof. Het is in ieder geval het proberen waard: Skull and Bonus moet na zo’n ontwikkelhel toch wel een beetje oke ter wereld worden gebracht? De vele vertraging zou het team in ieder geval genoeg tijd hebben moeten geven om er iets moois van te maken. Platforms: PlayStation 5, Xbox Series en PC Datum: 16 februari

9. Destiny 2: The Final Shape Destiny 2 is een groot succes en we spelen het inmiddels al vele jaren. In The Final Shape beleven we het slot van de Light and Darkness-saga, waarbij je een nogal onaangename vijand moet bevechten die beter bekend staat als The Witness. Reken er bij deze expansie op dat je nieuwe supers krijgt en nieuwe Exotics. En dat er vooral veel actie is: je moet immers voorkomen dat het Traveler’s Light wordt gebruikt om de hele melkweg te verwoesten. Platforms: PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series en PC Datum: 27 februari

10. Final Fantasy VII Rebirth Het is een remake, maar alsnog zijn fans helemaal ‘invested’ om deze game te spelen. Het is de tweede game in de remake-trilogie van Square Enix. We zien onder andere een aantal bekende personages uit Final Fantasy terug en dat is altijd mooi, zeker als de graphics en het geluid ook nog eens flink zijn opgepoetst. Platforms: PlayStation 5 Datum: 29 februari

11. Princess Peach: Showtime! We vonden het eerste solo-avontuur van Princess Peach leuk, maar het was wel wat truttig met dat constante gehuil. Het lijkt erop dat Princess Peach Showtime het beter gaat doen, want hierin is onze favoriete prinses wat heldhaftiger. Je kunt haar op geweldige wijze transformeren in een soort superheldin en dat is mooi, want ze moet het tegen allerlei gespuis opnemen in het Sparkle-theater. Platforms: Nintendo Switch Datum: 22 maart

12. Rise of the Ronin Team Ninja is terug met een game waarvan we alleen maar kunnen hopen dat het een soort frisse versie van Ghost of Tsushima is. Rise of the Ronin geeft ons tot nu toe in ieder geval wel die vibe, al is deze ontwikkelaar meer bekend om zijn gewelddadigheid: het maakte eerder Nioh. Veel zin om er flink op los te hakken. Platforms: PlayStation 5 Datum: 24 maart 2024

13. Paper Mario: The Thousand-Year Door Paper Mario is niet voor alle Mario-fans even geschikt, het is namelijk vrij andere gameplay dan je gewend bent: meer RPG, meer turn-based, en geen geplatform. Deze franchise, Paper Mario, is echter al heel veel jaren zeer geliefd en dat geldt ook voor deze nieuwe telg in de familie. Het is nog niet eens uit, maar de anticipatie is groot. Platforms: Nintendo Switch Datum: onbekend

14. Senua’s Sacrifice: Hellblade II We waren enorm onder de indruk van Senua’s eerste avontuur, waarin er vooral een grote mate van eerlijkheid en educatie werd gegeven over mentale problemen bij vrouwen. Niet op een belerende manier, maar juist omdat je volledig in haar huid kroop, was het door het ongeveer in haar plaats te voelen. Het is een enorm spannende game, met hier en daar veel gegriezel, en we zijn dan ook heel erg benieuwd wat het tweede deel van deze nu al zeer geliefde gamefranchise te melden heeft. Platforms: Xbox Series en PC Datum: onbekend