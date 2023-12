​Game Awards 2023: alle aankondigingen op een rij

We stonden al stil bij de winnaars van de Game Awards, maar naast die enorme rij games die een award hebben ontvangen, barst het evenement ook altijd van de aankondigingen. We gaan ze allemaal bij langs.

Hideo Kojima onthult eindelijk zijn nieuwe Xbox-game OD We wisten al dat Hideo Kojima (Death Stranding) aan een nieuwe game bezig was, maar die was tot nu toe gehuld in mysterie. Eindelijk weten we meer, want het gaat om een Xbox-game genaamd OD waarbij onder andere Sophia Lillis, Jordan Peele, Hunter Schafer en Udo Kier betrokken zijn.



Nieuwe trailer voor Hellblade II: Senua’s Saga Het komt uit in 2024 en we kunnen niet wachten.

Final Fantasy 16 krijgt nieuwe DLC Square Enix kondigde twee DLC-pakketten aan voor Final Fantasy 16: Echoes of the Fallen en The Rising Tide. Die eerste is nu uit, die tweede komt in de lente van 2024.

Untitled Goose Game-ontwikkelaar komt met Big Walk De studio achter Untitled Goose Game onthulde Big Walk, een bijzondere game die wel pas in 2025 uitkomt.

BioWare-mensen onthullen Exodus De mensen achter BioWare komen met een nieuwe science-fiction RPG genaamd Exodus, waarin je Traveler bent, die het universum moet gaan ontdekken zonder gelyncht te worden door Celestials.

Shooter The Final’s is nu uit Embarks nieuwe game The Finals is nu uit op PC. Het is een soort show waarin je zit en waarbij je moet gaan voor de roem, de sponsorschappen en vooral heel veel geld.

Brothers: A Tale of Two Sons krijgt een remake Het spel van Josef Fares, Brothers, krijgt een remake en die verschijnt op 28 februari op PC, PlayStation 5 en Xbox Series.

Rise of the Ronin verschijnt maart 2024 Team Ninja’s nieuwe samuraigame verschijnt op 22 maart 2024.

Dontnod komt met Lost Records: Bloom and Rage De maker van het geweldige Life is Strange, Dontnod, komt met een nieuwe game die draait om vrienden die elkaar na vele jaren weer zien. Het spel heet Lost Records: Bloom and Rage.

Fortnite Rocket Racing verschijnt vandaag Fortnite Rocket Racing heeft zijn lanceertrailer gekregen, want het spel verschijnt vandaag.

Monster Hunter Wilds aangekondigd Capcom heeft een nieuwe Monster Hunter-titel aangekondigd. Het gaat om Monster Hunter Wildes, een game die in 2025 verschijnt op PC, PlayStation 5 en Xbox Series.

Skull and Bones verschijnt op 16 februari 2024 Het is vijf miljoen keer uitgesteld, maar de piratengame Skull and Bones zet op 16 februari 2024 eindelijk voet aan land.

Arkane Studios werkt aan Marvel’s Blade Dishonored-studio Arkane werkt met Marvel aan een nieuwe game over het interessante personage Blade. Het is een third-person singleplayerspel dat zich afspeelt in Parijs.

God of War Ragnarok krijgt volgende week nieuwe DLC Veel vechten, gecombineerd met roguelite gameplay: dat belooft de nieuwe DLC van God of War Ragnarok, die op 12 december verschijnt.

Light No Fire aangekondigd Hello Games is bekend van No Man’s Sky, maar daar wordt een nieuwe game aan toegevoegd: Light No Fire. De game is een openwereldtitel en speel je online in multiplayerverband. Je kunt er onder andere in draakrijden: verder hoef je niets te weten om hyped te zijn voor dit spel, toch?

SEGA werkt aan nieuwe Jet Set Radio SEGA kwam met vijf nieuwe games waaraan het werkt, met vooral klassiekers die een opvolger krijgen: Crazy Taxi, Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe en Jet Set Radio.

Dragon Ball Sparking Zero onthuld Het is veel geteased, maar nu echt onthuld: Dragon Ball Sparking Zero.

Ori-maker komt met No Rest for the Wicked De makers van Ori, Moon Studios, kondigden aan dat ze aan No Rest for the Wicked werken, wat een RPG is die inspiratie haalt uit Diablo, Het spel verschijnt op PC in het eerste kwartaal van 2024, maar dan in vroege toegang. Later komt er een officiële release en doen PlayStation 5 en Xbox Series ook mee.

Kemuri is de nieuwe game van Unseen Studio Unseen van Ikumi Nakamura komt met Kemuri, een actiegame die met al zijn kleurenpracht je scherm uit zal stralen.

Dead by Daylight krijgt een spin-off The Casting of Frank Stone is een nieuwe game in het Dead by Daylight-universum, gemaakt door Behavior en Supermassive.

Jurassic Park Survival aangekondigd De prehistorische beesten van Jurassic Park krijgen een nieuwe game om de boel op stelten te zetten: Survival, en het wordt gemaakt door Saber Interactive.

Square Enix komt met Visions of Mana Een nieuwe Mana-game! Het komt uit in 2024 op PlayStation 4 en 5, Xbox Series en PC.

Den of Wolves onthuld De studio achter Payday komt met Den of Wolves, een heist-game waarin je moet samenwerken. Een spel met een thriller-tintje bovendien, in plaats van de grappen en grollen van Payday.

Rise of the Golden Idol aangekondigd Indie-game The Case of the Golden Idol krijgt een opvolger en die verschijnt op een nog nader te noemen datum op PlayStation 4 en 5, Xbox Series, Switch en Steam.

Black Myth: WuKong verschijnt 20 augustus 2024 Black Myth: WuKong verschijnt op Xbox Series, PlayStation 5 en PC op 20 augustus 2024.

Zenless Zone Zero verschijnt in 2024 De game komt uit op PC en Mac.

Tales of Kenzera: Zau komt uit op 23 april 2024 De 2D-sidescroller Tales of Kenzera: Zau verschijnt op 23 april 2024 op Xbox Series, Niuntendo Switch, PlayStation 5 en PC.

Last Sentinel onthuld Lightspeed LA heeft Last Sentinel onthuld, een verhalende, openwereldgame die zich afspeelt in Tokio.

The First Descendant verschijnt zomer 2024 De third person shooter The First Descendant verschijnt in de zomer van 2024.

As Dusk Falls verschijnt op 7 maart op PS4 en PS5 De game As Dusk Falls komt nu ook naar PlayStation: op 7 maart verschijnt het spel op PS4 en PS5.

Space Marine 2 verschijnt 9 september Warhammer 40k: Space Marine 2 komt uit op 9 september 2024.

Nieuwe trailer voor Mecha Break Season Games toonde zijn nieuwe mech-scifi-game Mecha Break.

The First Berserker: Khazan onthuld Actiegame The First Berserker: Khazan verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC.

Exoborne aangekondigd Een openwereld shooter in een post-apocalyptisch Amerika: dat is de nieuwe game van Sharkmob.

Usual June onthuld Het is een actie-avonturenspel met een bovennatuurlijk tintje. Usual Jane is aangekondigd en komt in 2025 uit.

Pony Island 2: Panda Circus komt eraan Daniel Mullin’s komt met een griezelig spel genaamd Pony Island 2: Panda Circus.

Harmonium: The Musical aangekondigd Het is verhalend en vol avontuur: de nieuwe, muzikale game Harmonium die naar Xbox Game Pass komt.

World of Goo 2 komt eraan De populaire bruggenbouwgame World of Goo uit 2008 (!) krijgt een opvolger: World of Goo 2.

Trasher aangekondigd De makers van Thumper komen met Trasher, een spel waarin je een heleboel actie en gekke muziek op je af ziet komen. In 2024 verschijnt het spel op PC.

Dead Cells-maker komt met Windblown Windblow is een co-op-actiegame die nu in ontwikkeling is bij Motion Twin.

Matchless Kung Fu heeft een nieuwe trailer Everybody was Kung Fu Fighting!

Ready or Not verschijnt op 13 december De game komt eindelijk uit de vroege toegang: het first person shooterspel komt op 13 december uit.

Arknights: Endfield verschijnt op PlayStation 5 Tower defense-spel Arknights: Endfield komt naar PlayStation 5.

Nieuwe trailer van Suicide Squad: Kill the Justice League De game komt in februari 2024 uit.

GTFO’s Final Update toont teken van leven Eindelijk weten we dat de game nog steeds bestaat…

Stormgate heeft nieuwe gameplay-trailer Het is een soort Starcraft en dat betekent dat het spel al een grote schare fans heeft.

Nieuwe trailer voor Honkai Star Rail Het is weer een pracht.

Asgard’s Wrath 2 aangekondigd voor Meta Quest 15 december komt deze VR-game naar Meta Quest.